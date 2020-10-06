لجنة الانتخابات تعلن الكشوف النهائية لمرشحي البحر الأحمر

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نواب 2020 بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية الابتدائية الكشوف النهائية لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر بالدوائر الثلاثة.

وجاء بالكشوف المعلنة 17 مرشحا بالدائرة الأولى وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة هم محمد محمد عبدالمقصود وحداد عبد ربه إبراهيم وعاطف عبدالحميد توفيق وحافظ محمد لطفي وأمجد جمال محمود وسيد محمد بشير ومحمد حسين وحمادة غلاب ومحمد خليل وهاني سعد عمر وتيتو إبراهيم وأبو الحجاج محمود إسماعيل وأحمد عبدالشافي طلب، وعلي حسين علي موسى وأحمد إبراهيم الضوي وعبدالحميد محمد علي وأيمن محمد معوض.

وجاء بالدائرة الثانية وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم خمسة عشر مرشحا هم: عبدالناصر عطية ومصطفى سطوحي ومحمد أبوالوفا ومحمد يوسف وحسني أحمد علي وعبدالعظيم عبادي وكرم أبو النجا وعلي محمد علي عبادي وعبدالرسول رمضان عبدالرحمن وجمال صالح حفني وحسين شحات.

وجاء بالدائرة الثالثة وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين هم علي نور علي وياسر شعبان يوسف ومصطفى كتشيب حامد الحسن وأحمد محمد صلاح.

ويخوض المعركة الانتخابية بمجلس الشيوخ بالبحر الأحمر المرشحين على مقعد وحيد لكل دائرة من الدوائر الثلاثة.

وتلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر تنازل أحد نواب الدائرة الأولى واثنان من الدائرة الثانية، وأعلنت اللجنة أن باب التنازل مازال مستمرا حتى غدا الأربعاء.