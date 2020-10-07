أكثر من 3 ملايين مواطن سجلوا في المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الشامل

أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، تسجيل أكثر من 3 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، التي تضم 5 محافظات: "الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، والسويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها منذ يوليو 2019.

وأوضحت الهيئة في بيان منذ قليل، أنّه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى الآن، جرى تسجيل 603 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد، و800 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، 920 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية، و548 ألف مواطن بمحافظة أسوان، 176.5 ألف مواطن بمحافظة السويس إضافة إلى 78 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء .

وأوضحت " الهيئة" أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هى بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

وأشارت الهيئة إلى أنّ إجراءات التسجيل في المنظومة تبدأ من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوفرا لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومي لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلي للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبي الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، لافتًا إلى التكلفة الإجمالية لإطلاق التشغيل التجريبي بالمحافظتين والتي بلغت 19 مليار جنيه و 750 مليون جنيه، بواقع 10 مليار و125 مليون جنيه لمحافظة الإسماعيلية، و9 مليارات و625 مليون جنيه لمحافظة الأقصر.

وكشف السبكي عن فتح 193 ألف ملف عائلي بمحافظة الأقصر حتى الآن، إضافة إلى 230 ألف عائلي بمحافظة الإسماعيلية، وذلك قبل بدء التشغيل التجريبي بالمحافظتين، مشيرًا إلى أنّ الأمر يعكس ثقة المواطن في منظومة التامين الصحي الشامل الجديد.

وتدعو منظومة التأمين الصحي الشامل المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، السويس"، إلى التسجيل في المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية.