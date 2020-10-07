شاشات عملاقة ولافتات دعاية ضخمة تملأ الميادين الرئيسية بالجيزة والدقي

امتلأت الميادين والشوارع الرئيسية بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة، والتي يطلق عليها دائرة المشاهير بشاشات إلكترونية عملاقة ولافتات دعاية ضخمة بالتزامن مع اليوم الثاني لانطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب المقبل للمرشحين أبرزهم محمد أبوالعينين وعبدالرحيم علي ومنتصر رياض.

صراع في الدائرة بين رجال السياسة والمال والأعمال

واشتد الصراع في الدائرة بين رجال السياسة والمال والأعمال بعد اتساع نطاق الدائرة ودخول السباق مرشحين من الوزن الثقيل لتشتعل الأجواء مبكرًا بتحرك أنصار المرشحين في كل أنحاء الدائرة لمحاولة الحصول على أكبر قدر من الأصوات خاصة بالمناطق الشعبية التي تتميز بالثقل الانتخابي.

منافسة شرسة على مقعدين "فردي"

ويتنافس بالدائرة 18 مرشحا فرديا على مقعدين، من ضمنهم النواب الأربعة وهم: "زكي عباس عن حزب مستقبل وطن، والدكتور مصطفى عبدالخالق عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، وشريف بركات أحمد شمس الدين، ومروة سعيد فوزي الطحاوي، وهدى عدلي أحمد الملاح، ومحمود محمد محمود عبده أحمد، وميرفت إبراهيم عبدالعظيم إبراهيم غانم، ورجب أحمد رواش إبراهيم، وأحمد سمير محمد حسين الشيخ، وأحمد مجدي سيف النصر محمود مسلم، وناصر فاروق عبدالحميد محمد سيد، ومصطفى محمد مرسي أحمد، ورحاب محمود عثمان محمود عمر، وسمير عبدالعظيم عوض عبدالمقصود".

وكانت نتيجة انتخابات المقاعد الفردية في دائرة الجيزة خوض 4 مرشحين جولة الإعادة، وهم: محمد بدوي سيد دسوقي، ومنتصر رياض، وبدر محروس، والدكتور محمود السقا.

وجاءت نتيجة جولة الإعادة بفوز محمد بدوي دسوقي ومنتصر رياض، وبعد وفاة النائب محمد بدوي دسوقي، أجريت الانتخابات التكميلية بالدائرة بين 4 مرشحين هم: هشام نجل النائب المتوفي محمد بدوي، وشهرته هشام بدوي، والأمير موسى أحمد علي محمد، ومجدي السيد السيد ياسين محمود، وشهرته مجدي ياسين ومحمد محمد محمد أبو العينين وشهرته محمد محمد أبو العينين، وكان مرشحًا عن حزب مستقبل وطن وفاز فيها.

وجاءت نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية عن دائرة الدقي والعجوزة بالإعادة بين 4 مرشحين هم: عبدالرحيم علي وأحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي وسيد جوهر، وفاز في المرحلة الثانية عبدالرحيم علي وأحمد مرتضى منصور.