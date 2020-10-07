الخبرة تسيطر على الأماكن الحيوية في الدعاية الانتخابية بإمبابة

تعيش دائرة إمبابة، أجواء ساخنة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يتنافس في دائرة إمبابة، 19 مرشحا على مقعدين، وهي الدائرة التي تشهد صراعا من نوع آخر، وهو صراع الخبرة، والوجوه الجديدة.

ويبدو أن الخبرة تريد السيطرة مبكرًا على الدعاية الانتخابية والحصول على الأماكن المتميزة، حيث تنتشر الدعاية لـ 5 مرشحين بالدائرة، فيما توخى باقي المرشحين الحذر لحين الإعلان عن القوائم النهائية تحسبًا لتعديل الأرقام وهو ما يزيد من تكلفة الدعاية الانتخابية.

الديب وثابت وحسانين والخولي يسيطرون على الأماكن الحيوية بإمبابة

سيطرت كل من نشوى الديب، وشادية ثابت وطارق سعيد حسانين، وإيهاب الخولي على الأماكن المميزة والحيوية، سواء بمنطقة السوق أو المواقف أو بالقرب من كورنيش إمبابة حيث يتواجد المواطنين بكثرة في تلك المناطق.

فيما حاولت حملة المرشح الوفدي، محمد عبداللطيف، المزاحمة في تلك المناطق بعدد من اللافتات الكبيرة، والتي تحمل رمز المرشح ورقمه.

في المقابل، تعامل شباب المرشحين مع الدعاية الانتخابية بحذر شديد، منتظرين انتهاء التنازلات وإعلان الأرقام النهائية للمرشحين، وهو ما فسروه لـ"الوطن"، بأن تكلفة الدعاية ليست بالقليلة، وهم يصرفون على الحملة ذاتيًا.

ويتصارع 4 نواب بالبرلمان الحالي على معقدين، وهم النائب طارق سعيد، عن حزب مستقبل وطن، والنائبة نشوى الديب، فردي مستقل، والنائب إيهاب الخولي، عن حزب المحافظين، وكذلك النائبة شادية ثابت، التي تترشح على المقعد فردي مستقل.

كما دفع حزب الوفد الجديد، بالمرشح محمد عبد اللطيف، والمؤتمر بالمرشح محمد هشام الديك، وسط دائرة صراع النواب، ويتنافس بجانب هؤلاء 13 مرشحا مستقلا، وهو ما ينُذر بصراع مشتعل في دائرة إمبابة.

ويتنافس على دائرة إمبابة 19 مرشحًا فرديًا، وهي ضمن دوائر الجيزة، التي تجرى فيها الانتخابات ضمن المرحلة الأولى، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.