13 مرشحا يتنافسون على انتخابات النواب بـ"نصر النوبة" في أسوان

تنشر "الوطن" أسماء المرشحين الـ13 الذين سيخوضون انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة "نصر النوبة"، عقب إعلان الكشوف النهائية من خلال اللجنة المشرفة.

وجاءت الأرقام والأسماء والصفة الحزبية والرموز الانتخابية كالتالي:

1-محمد هلال، مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم.

2-حسن هيصا ، مرشح عن حزب التجمع الوطني التقدمي، رمز الحصان.

3-مطر حامد، مستقل، رمز الكف.

4-حسن أحمد عبدالله، مرشح عن حزب النصر، رمز الفنجان.

5-حمدي وادي العرب، مستقل ، رمز العقرب.

6-منى خليل الشوربجي، مرشحة عن حزب الوفد الجديد، رمز النخلة.

7-إدريس الحاج، مستقل، رمز الأسد.

8-سامي عبدالله، مستقل، رمز السفينة.

9-أيمن فؤاد، مستقل ، رمز الديك.

10-أشرف محمد عبدالحميد، مستقل، رمز الصقر.

11-أشرف جلال، مستقل، رمز التمساح.

12-ربيع الطيب، مرشح عن حزب المؤتمر، رمز السيف.

13-ياسين عبدالصبور، مستقل ، رمز طائرة الهليكوبتر.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت اليوم، الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى، التي تشمل "مدينة أبو سمبل السياحية، قسمي أول وثان أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو"، ويتنافس فيها 35 مرشحًا على مقعدين فردي.

يتنافس 14 مرشحًا في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، ويتنافس 13 مرشحًَا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 28 مرشحًا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي، ليبلغ إجمالي المرشحين 90 مرشحًا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.