محامي ضحايا "الطبيب المتحرش": نرفض التصالح والمتهم مصيره الحبس

قال المحامي حسن أبو العنين محامي ضحايا طبيب الأسنان، المتهم بالتحرش، إنه لا يعرف سبب إختفاء الطبيب المتهم بالتحرش إلي الأن، موضحاً أن الطبيب المتهم مختفي منذ بداية التحقيق في القضية، وأن دعوات التصالح التي انتشرت علي مواقع التواصل الإجتماعي بين الطبيب والفنانين فهي دعوات وهمية ولا تمس الواقع بصله.

وأكد ابو العنين في تصريحات لـ"الوطن" علي عدم وجود طلب رسمي للتصالح من الطبيب المتهم بالتحرش سواء بشكل شخص أو بإرسال مندوب للتصالح عنه، موكداً رفض موكليه أي محاوله للتصالح وإنهاء القضية بشكل ودي .

وأضاف أن التصالح بالنسبه للفنانين المجني عليهم مرفوض بشكل قاطع، وأن القضية تحولت إلي قضية رأي عام والشعب المصري يريد معاقبة المتهم علي حسب قوله، موكداً علي أنه إذا سقطت الدعوة المدنية فلن تسقط الدعوة الجنائية في هذة القضية، وسيتم حبس الطبيب المتهم علي حسب تقديره الخاص.

وأشار أبوالعينين ، إنه قدم للنيابة العامة فيديوهات تكشف تحرش الطبيب بأحد الضحايا، مؤكدًا أنه كان يصوّر ضحاياه صوتًا وصورة لابتزازهم، مشيراً غلي أن عدد الضحايا الذين حركوا دعاوى قضائية 4 أشخاص، لكن من يملك منهم مقاطع مصورة تسجل الواقعة هو شخص واحد فقط حتى الآن.

وتعود القصة، لاتهام تميم يونس وعباس أبو الحسن لطبيب أسنان الدكتور بالتحرش به، حيث روى تميم تفاصيل واقعة تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان قبل سنوات وقال "يونس"، في فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام"، إن الواقعة حدثت وعمره 22 عاما، أثناء فترة الخطوبة، حيث ذهب لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرس، لكنه أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر ليجري له عملية في الوقت الذي أغلق الطبيب الذي كسر له الضرس، هاتفه المحمول.

وأوضح "يونس"، أنه ذهب لطبيب معروف لدى أسرة خطيبته ووصفه بأنه "راجل كبير ومتجوز ومخلف" وذكر اسمه، مشيرًا إلى أنه كان يقابله باستمرار أثناء تناول الغداء يوم الجمعة مع أسرة خطيبته.

وأشار إلى أن خطيبته تواصلت مع الطبيب وقرر فتح عيادته خصيصًا لإجراء الجراحة له لافتًا إلى أنه طبيب خاص لبعض الفنانين والمشاهير.

وعن واقعة التحرش، أكد تميم أنه ذهب للطبيب برفقة خطيبته والتي انتظرت في الخارج لافتًا أن الطبيب سأله أسئلة غريبة وجنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري على حد تعبيره.

وأكد أنه قام بدفعه بعيدًا عنه، في حين اتهم الطبيب تميم يونس بإنه "بيخرف" بسبب البنج، كما اشتكى الطبيب لعائلة خطيبته أنه كان "بيخرف" تحت تأثير البنج، لافتًا أنه شك في نفسه وبعدها سمع بعض الحكايات عن هذا الطبيب وتحرشه بالمرضى مطالبًا بمحاكمة هذا الطبيب ومحاسبته وإيقافه.

وكان قد تحدث الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، مؤلف فيلم "إبراهيم الأبيض"، في بوست عن تورط طبيب أسنان مشهور بجرائم تحرش واعتداء جنسي على مدار أكثر من 35 عامًا بالرجال، مؤكدًا أن هذا الطبيب تحرش بمئات الشباب والرجال في عيادته، وكذلك بالأماكن العامة، لافتًا إلى أن هذا الطبيب تعرض للضرب والإهانة في بعض هذه الوقائع من ضحاياه.

طبيب الأسنان المتهم بالتحرش: وقائع مكذوبة.. ومحاولات ابتزاز

وفي المقابل كان قد أصدر الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان، المتهم بالتحرش بعدد من الرجال، بياناً عبر صفحة عيادته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يدين الاتهامات التي تعرض لها، واصفاً إياها بأنها محاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها حد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بأي صلة، للنيل من سمعته ومكانته المهنية والشخصية بل وطالت أضرارها كافة أفراد أسرته.

وأضاف الطبيب خلال البيان: "أن ما تم نشره وبثه مؤخراً عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا يعد جريمة منظمة وممنهجة ذات أهداف دنيئة للتشهير بي والنيل من سمعتي، وكافة ما تم نشره وبثه من افتراءات ووقائع وأخبار مكذوبة ومفتعلة ومصطنعة ومجرمة، هي بمثابة اعتداء صارخ مدمر وانتهاك للقانون".

وأكد الدكتور باسم سمير، أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية إزاء هذه الاتهامات: "تم البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات أمام كافة الجهات القانونية المختصة إزاء ما سبق جميعه، ولن نتهاون ولن نرضخ أو ننصاع لأي تهديد أو ابتزاز مهما كلفنا الأمر وسنواجه الأمر كله وفقا للقانون