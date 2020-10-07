شاهد.. علامات التقدم بالعمر تظهر على العلايلي في عقد قران أحمد وهنادي

ظهر الفنان عزت العلايلي أمس، في عقد قران الثنائي الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا، وبدا على وجهه آثار التعب وكبّر السن، وحرص الفنان الكبير على مشاركتهما الاحتفال وتقديم التهاني للفنان الكبير هاني مهنا.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع صورة "العلايلي"، خاصة أنّ الظهور الأخير له كان منذ عام كامل من خلال مسلسل "قيد عائلي" للمخرج تامر حمزة.

وظهر "العلايلي" في مسلسله الأخير بصورة مغايرة عن ظهوره الأخير بحفل الزفاف، إذ بدت علامات تقدم العمر ملحوظة بعد عام من اختفائه.

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما الشديد بسبب صراع على الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة.

مع بدأ التحضيرات للعمل كان المسلسل يحمل اسم "البيت الأبيض"، إلا إنّه وقبل بدأ التصوير تقرر تغيير الاسم ليصبح "قيد عائلي" لتشابه الاسم مع اسم مسلسل لبناني.

وحل 15 سبتمبر الماضي عيد ميلاد الفنان عزت العلايلي الـ86، وقال العلايلي إنّه لا يحتفل بعيد ميلاده لأن ابنه وابنته يربطهما بعض الأعمال، وزوجته التي توفيت كانت الوحيدة التي تحتفل به.

وعن أمنيته في عيد ميلاده، قال العلايلي لـ"الوطن"، إنّه لم يسمع هذه الجملة منذ فترة طويلة، ورد مازحًا: "نفسي في مزرعة كبيرة كلها ستات وفلوس".

وبدأ عزت العلايلي مسيرته كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962، والذي كان بمثابة بدايته السينمائية، ثم تعددت أعماله بعد ذلك بين السينما والتليفزيون.

وقدم "العلايلي" الكثير من الأدوار السينمائية، أبرزها "الأرض" و"الاختيار" ليوسف شاهين، و"السقا مات" للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، كما قدم أدوار بارزة في التلفزيون كذلك.

يُذكر أنّ آخر أعمال عزت العلايلي مسلسل "قيد عائلي" العام الماضي، وجسد به دور كامل الخولي، وشاركه في البطولة ميرفت أمين وغيرهم من الفنانين.