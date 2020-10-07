شيرين رضا: تأثير بابا على الفن أكبر مما كنت أتخيل

أعربت الفنانة شيرين رضا، عن امتنانها وسعادتها لتكريم اسم والدها الراحل محمود رضا، خلال الاحتفالية التي نظمتها دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبيرة تحت اسم "ذكريات الكرنك".

وكتبت شيرين رضا، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "لما حد كان بيقول على اللي راحوا إنهم لسه موجودين وسطنا، كنت بحس بالمبالغة".

وتابعت: في حفل الأوبرا، صدقت إن بابا لسه موجود بينّا، مهما قلت مش هقدر أعبر عن مدى امتناني لمعالي الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم برعاية الحفل اللي أثبت إن تأثير بابا على الفن أكبر من اللي كنت أتخيله، وإنه لسا موجود وسطنا وأثره مش هيروح أبدا".

وأضافت شيرين رضا: "شكرا كتير لفرقة باليه أوبرا القاهرة، تحت إشراف مديرها الفني، أرمينيا كامل، وأوركسترا أوبرا القاهرة، يقيادة المايسترو هشام جبر، والمخرج هشام الطلي".

ومنذ يومين، شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر تحت عنوان "ذكريات الكرنك"، بحضور الفنانة فريدة فهمي، أحد مؤسسي فرقة رضا الاستعراضية، والفنانة شيرين رضا.

يوم 10 يوليو الماضي، رحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود رضا، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بينها أكثر من 60 عاما، قضاها بصحبة فرقة رضا، التي أسسها وشقيقه علي، في نهاية الخمسينيات.

وتعد فرقة رضا، أول فرقة استعراضية تهتم بالفلكور والتراث الشعبي المصري، من خلال رقصات محمود رضا، وبطلة الفرقة فريدة فهمي، وألحان الموسيقار علي إسماعيل.

ورغم العروض الكثيرة التي قدمتها فرقة رضا، في كل أنحاء العالم، ومشاركتها بالرقصات في عدد من الأفلام، إلا أنّ الأفلام التي قدمتها الفرقة باعتبارها "البطلة" كان 3 فقط، شارك فيها محمود رضا، وفريدة فهمي بصحبة الفرقة.