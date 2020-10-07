"كان صادقا.. أعزي نفسي".. مسؤول سعودي ينعى مصريا رحل بكورونا

"كان صادقا جميلا".. جملة نعى بها الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارتي شركة الجزيرة للسفر والسياحة، وذي غزال للاستثمار والتطوير العقاري، بالمملكة العربية السعودية، مواطنا مصريا عمل معه 28 عاما، لتكسر ما ظهر مؤخرا، من حوادث مؤسفة، شهدت تطاولا من جانب بعض العرب في الخارج، على مصريين.

وعبر حسابه على تويتر، غرّد آل الشيخ: في نعيه للمصري الراحل: "عمل معي أكثر من 28 عاما، كان صادقا في كلامه، أمينا في عمله، لا تسمع منه الكلمة السيئة، نادر في زمانه، لم يشكو منه أحد، كان بمثابة الأخ الأصغر، أغليه كأبنائي أعزه وأقدره".

وتابع في تغريدته: "توفي الثلاثاء في الرابعة صباحا بكورونا، إنّه الأخ والابن خالد الجمل، مصري الجنسية، اللهم ارحمه وطيب نزله، أعزي نفسي وذويه وكل محبيه".

وزاد في تغريدة أخرى: "خالد الجمل ابننا وأخينا الذي فقدناه، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم منزله".

وأضاف: "اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وذرية خيرا من ذريته، اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان ارحمه برحمتك".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في السعودية، ليصل إجمالي الحالات إلى 337,243.

وبيّنت الوزارة، أنّ إجمالي الحالات النشطة بلغ 9,708 منها 932 حرجة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 322.612 بعد شفاء 557 شخصا، وبلغت حالات الوفاة 4923 بعد تسجيل 25 وفاة جديدة.

ويواصل انخفاض منحنى الحالات الحرجة في السعودية استقراره جراء الإصابة بفيروس كورونا، تحت سقف 1000 حالة، في مؤشر إيجابي إلى انحسار الفيروس في البلاد.

وشكرت منظمة الصحة العالمية عبر مديرها العام، تيدروس جيبريسوس أدهانوم، المملكة العربية السعودية، على دعمها الإضافي لمكافحة "كوفيد - 19"، الذي ضرب أغلب دول العالم.