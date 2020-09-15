صور.. عمرو دياب يحيي أول حفل له بعد كورونا في السعودية

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا على شواطئ مدينة ينبع السعودية، وهو الحفل الأول للهضبة خارج مصر منذ أزمة كورونا العالمية.

وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت إقامته وفقًا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بمشاركة فرقة الهضبة الموسيقية كاملة، حيث قدم مجموعة من أغنياته الشهيرة والتي طلبها الجمهور السعودي ورددها معه.

يذكر أنَّ عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر" والتي حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.