الكهرباء: تركيب عداد جديد لوحدة بعقار به وصلة أرضية في 7 أيام

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات التي يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب تركيب عداد جديد بالوحدة لأول مرة "العقار به وصلة أرضية" في 7 أيام بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وهي:

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي

- سند الحيازة

- موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار

في حالة النشاط التجاري يضاف الآتي:

- البطاقة الضريبية

- السجل التجاري

- إقرار كتابي من العميل بأنه جارٍ استخراج التراخيص

- قيام المشترك باستيفاء نموذج الطلب

- التعاقد على نموزج توريد الطاقة وتركيب العداد

موقع الخدمة

تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك

الرسوم المقررة

ثمن العداد إضافة إلى 30% من ثمن العداد كمصاريف إدارية وأجور ونقل وتخزين وتركيب بخلاف قيمة الضرائب المقررة

الفترة الزمنية

7 أيام من تاريخ سداد المقايسة والتعاقد

مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

- تحقيق سياسة الدولة في ترشيد الطاقة.

- القضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين وبالتالي إصدار فواتير شهرية خاطئة.

- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاد الرصيد.

- تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلي.

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

- تتميز غرف العدادات الذكية "مسبوقة الدفع" بجودة عالية.

- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".

- يقضي على مشاكل الفواتير المبالغ فيها.

- يعد العداد مركز تحكم بالمنزل يستطيع المستهلك تخفيف الأحمال بمنزله.

- يمكن للمستهلك إعادة التيار بمنزله فى حالة انقطاع التيار من خلال خفض الأحمال بمنزله فيعود التيار له مباشرة.