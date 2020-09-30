الكهرباء: مد مهلة تقديم طلبات تحويل الممارسة إلى عداد كودي لمدة شهر

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية أكتوبر 2020.على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

وجدير بالذكران المنصة الالكترونية تلقت اكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 1.8 مليون وحدة .

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع

مجلس الوزراء : إلغاء نظام الممارسات

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تتلقى من أول شهر يوليو الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية، لافتا إلى أن من أهم شروط التقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي قام بسدادها وإلا سيتم رفض طلبه.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانس التس تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.