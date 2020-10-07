جامعة المنيا تحتفل مع الطلاب الجدد بذكرى تصر أكتوبر

شهدت أعمال الكشف الطبي بجامعة المنيا، اليوم، طابعاً خاصاً وسط سعادة وفرحة وترديد للأغاني الوطنية احتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة، التي شارك فيها الطلاب المستجدين المرشحين لكليتي التمريض ودار العلوم أثناء توقيع الكشف الطبي عليهم، وكذلك الطلاب المترددين على الجامعة لتسليم أوراقهم بكلياتهم المرشحين بها.

وشهد الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، احتفالية نصر أكتوبر التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع فريق "طلاب من أجل مصر" في ذكراها السابعة والأربعين تحت شعار "بقاء شعب .. ونماء أمة"، قدم خلالها الطلاب طابور عرض لحملة الأعلام ومشهد تمثيلي بالتعبير الحركي الاستعراضي لفتاة ترتدي علم مصر ويلتف حولها كافة طوائف الشعب المصري.

وأكد رئيس جامعة المنيا أن إحياء الاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة واجب وطني، وسيظل دائما مصدر عز وفخر برجال القوات المسلحة المصرية، درع الوطن وحصنه للتصدي لأية محاولات للمساس بأرضه وأمنه واستقراره على مر التاريخ.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الاحتفالات استمرت على مدار يومين بصالات الكشف الطبي، وحرصت خلالها إدارة الجامعة على عرض مجموعة من الفيديوهات الوثائقية عن حرب أكتوبر وأمجاد انتصاراته وتضحيات أبطاله، بشاشات العرض بقاعات انتظار الكشف الطبي.

جدير بالذكر أن الجامعة أجرت الكشف والفحص الطلابي للطلاب المستجدين بكليتي التمريض ودار العلوم، على مدار يومين وراعت الجامعة توزيع الطلاب بصالات الكشف الطبي لتقليل الكثافة العددية بها، حيث تم تقسيم الطلاب على حسب الترتيب الابجدي لأول حرف بأسمائهم، لتستقبل صالة الانشطة التابعة لمتحف الفن الحديث الطلاب التي يقع ترتيبهم الابجدي في (أ-س)، وباقي الاحرف داخل صالتي الانشطة خلف كلية طب داخل الحرم الجامعي.

كما وضعت الجامعة عددًا من الضوابط والاجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة طلابها، والتأكد من ارتداء الطلاب الماسك الطبي "الكمامة"، وقياس درجة حرارتهم قبل الدخول للحرم الجامعي، هذا بالإضافة إلى قيام طلاب من أجل مصر باستقبال الطلاب وتوزيع العصائر وزجاجات المياه المعدنية والحلويات والشكولاتة على الطلاب المستجدين.

نظم فعاليات احتفالات أكتوبر إدارة الاتحادات الطلابية والأسر بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بحضور الدكتور عبدالرحمن الريحاني عميد كلية دار العلوم، والدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، وعدد من الاخصائيين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب وبالكليات.