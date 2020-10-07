من هولندا لمصر.. أطباء يتورطون في قضايا تحرش ونسب وتبديل أجنة

عدة وقائع بشعة واحدة تلو الأخرى، من تحرش إلى نسب أطفال وتبديل أجنة، كان أبطالها أطباء ليسوا في مصر فقط، بل كان آخرها لطبيب هولندي خدع عددا من النساء، قمن بعمليات تلقيح اصطناعي، ما أسفر عن ولادة ما لا يقل عن 17 طفلا، بحسب مستشفى هولندي كان يزاول فيه المهنة.

أما في مصر فكانت هناك 3 وقائع تحرش مختلفة، اتٌهم فيها طبيبان بشريان، أحدهما في طنطا والثاني في بني مزار بالمنيا، بجانب واقعة أخرى متهم فيها طبيب أسنان، وهو ما جعل البالطو الأبيض في مرمى نيران الاتهامات. "الوطن"، ترصد تلك الوقائع في السطور القادمة:

طبيب أسنان متهم بالتحرش بالرجال

روى الفنان تميم يونس، تفاصيل واقعة تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان قبل سنوات، وقال "يونس"، في فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام"، إن الواقعة حدثت وعمره 22 عاما، أثناء فترة الخطوبة، حيث ذهب لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرس، لكنه أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر ليجري له عملية في الوقت الذي أغلق الطبيب الذي كسر له الضرس، هاتفه المحمول.

وأوضح "يونس"، أنه ذهب لطبيب معروف لدى أسرة خطيبته ووصفه بأنه "راجل كبير ومتجوز ومخلف" وذكر اسمه، مشيرًا إلى أنه كان يقابله باستمرار أثناء تناول الغداء يوم الجمعة مع أسرة خطيبته.

وأشار "تميم"، إلى أن خطيبته تواصلت مع الطبيب وقرر فتح عيادته خصيصًا لإجراء الجراحة له لافتًا إلى أنه طبيب خاص لبعض الفنانين والمشاهير.

وعن واقعة التحرش، أكد تميم أنه ذهب للطبيب برفقة خطيبته والتي انتظرت في الخارج لافتًا أن الطبيب سأله أسئلة غريبة وجنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري على حد تعبيره.

وأكد أنه قام بدفعه بعيدًا عنه، في حين اتهم الطبيب تميم يونس بإنه "بيخرف" بسبب البنج، كما اشتكى الطبيب لعائلة خطيبته أنه كان "بيخرف" تحت تأثير البنج، لافتًا أنه شك في نفسه وبعدها سمع بعض الحكايات عن هذا الطبيب وتحرشه بالمرضى مطالبًا بمحاكمة هذا الطبيب ومحاسبته وإيقافه.

وأوضح تميم يونس أنه شاهد صورا وإعلانات لهذه الطبيب على المحور لافتًا أن رد فعله كان "ركنت وقعدت أعيط"، مضيفًا: "الله يكون في عون البنات اللي مبتعرفش تتكلم ومبتعرفش تتكلم مع أهلها أصلا".

إلا أن الطبيب المتهم، أصدر بيانا عبر صفحة عيادته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يدين الاتهامات التي تعرض لها، واصفا إياها بأنها محاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها حد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بأي صلة، للنيل من سمعته ومكانته المهنية والشخصية بل وطالت أضرارها كل أفراد أسرته. ولا تزال الواقعة في حيز التحقيق.

طبيب نفسي متهم بالتحرش بالسيدات داخل العيادة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، شهادات من فتيات يتهمن طبيباً نفسياً تقع عيادته فى مدينة طنطا بالتحرش بهن، ودوَّن عدد من الفتيات شهادتهن والوقائع التى تعرضن لها داخل عيادته على "الفيس بوك"، مصحوبة بهاشتاج "الدعم لضحايا متحرش طنطا".

بدأت الشهادات تظهر إلى النور على الهاشتاج، عندما قامت إحداهن بنشر ما تعرضت له على يد الطبيب النفسي الشهير، فتشجع بعدها العديد من الفتيات اللاتي قمن بنشر شهاداتهن أيضاً.

وكان المستشار ياسين زغلول، المحام العام لنيابات غرب طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، قد أصدر توجيهاته إلى المستشار هاني محمد، رئيس نيابات غرب طنطا الكليه بقرار حبس الطبيب النفسى الذى اتهمته عدد من السيدات بالتحرش أثناء العلاج داخل عيادته الشهيرة بطنطا 4 أيام علي ذمة التحقيقات وسماع أقوال السيدات الضحايا.

واستمع رئيس النيابة، خلال التحقيقات، إلى أقوال الطبيب المتهم وأعضاء فريق الدفاع، في الاتهامات المسندة إليه في سلسلة بلاغات تقدمت بها عدة سيدات، لاتهامه بالتحرش بـ4 سيدات داخل عيادته الخاصة بمدينة طنطا، ومن المقرر أن تستمع النيابة، في وقت لاحق، إلى أقوال مقدمات البلاغات.

ونفى الطبيب المتهم في واقعة التحرش الجنسي واللفظي، الاتهامات الموجهة ضده، مؤكداً أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجة، وأنه ضحية لعملية "ابتزاز" من جانب بعض المنافسين، عبر استغلال موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بقصد التشهير به والإضرار بسمعته.

حبس طبيب بتهمة هتك عرض سيدة

وفي واقعة أخرى، أمرت النيابة العامة بحبس طبيب بمستشفى بني مزار بمحافظة المنيا، المتهم بهتك عرض سيدة، خلال توقيعه الكشف الطبي عليها في عيادته احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من الشرطة، بنشوب شجار بين طبيب بمستشفى بني مزار بمحافظة المنيا، وذوي سيدة اتهمته بهتك عرضها خلال توقيعه الكشف الطبي عليها بعيادته.

وانتقلت النيابة العامة إلى العيادة، وتبين بعثرة محتويات غرفة الكشف نتيجة الشجار، وذكرت المجني عليها أن الطبيب لامس مواطن من جسدها خلال توقيعه الكشف عليها، ثم حاول التعدي عليها، إلا أنها دفعته عنها، وأخبرت ذويها بالواقعة، فوقع شجار بينهم وبين الطبيب.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة وفق التصوير الوارد بشهادة المجني عليها وزوجها، وشهرته بارتكاب وقائع مماثلة لم يبلغ المجني عليهن عنها خجلًا، واللاتي لم تتمكن التحريات من التوصل إليهن.

وباستجواب الطبيب المتهم، أنكر ما نُسب إليه من اتهام مبررًا ما أتاه من أفعال معها لإتمام توقيعه الكشف الطبي عليها، مؤكدًا تعدي ذوي المجني عليها عليه وإتلافهم منقولات بالعيادة، وهو ما أنكروه خلال استجوابهم في التحقيقات.

طبيب يخدع السيدات في هولندا

وفي هولندا خدع طبيب نساء سابق عددا من النساء، قمن بعمليات تلقيح اصطناعي، ما أسفر عن ولادة ما لا يقل عن 17 طفلا، بحسب مستشفى كان يزاول فيه المهنة.

وكان يان فيلدسخوت المتوفى حاليا، قد عمل بين 1981 و1993 في عيادة لمشكلات العقم والخصوبة تابعة لمستشفى إيسالا في زفوله شمال هولندا.

وأشار المستشفى في بيان، إلى أن ما لا يقل عن 17 طفلا وُلدوا، بعد أن استخدم الطبيب سائله المنوي في عمليات التلقيح الاصطناعي، فيما وصف المستشفى هذه الممارسات بأنها "مرفوضة أخلاقيا".

ولا تستبعد المؤسسة الاستشفائية، التي كانت تحمل اسم "مستشفى صوفيا" حينها، أن يكون فيلدسخوت هو الأب البيولوجي لعدد أكبر من الأطفال.

وبعدما علم بهذه المعلومات نهاية 2019، قرر المستشفى الكشف عنها بصورة مشتركة مع عائلة الطبيب والأبناء المعنيين للمساهمة في "شفافية أكبر" على صعيد عمليات وهب السائل المنوي.

وذكرت وسيلة إعلامية محلية أن انكشاف القضية حصل من باب الصدفة بعدما توصل أحد الأبناء إلى وجود تطابق في الحمض النووي مع قريبة لفيلدسخوت الذي توفي عام 2009، عن طريق قاعدة بيانات تجارية.

وفي العام الماضي، خلصت سلسلة فحوص حمض نووي إلى الاشتباه باستخدام مدير سابق لبنك هولندي للسائل المنوي مرات عدة حيواناته المنوية الخاصة، بدل تلك العائدة للواهب المختار من العائلة المعنية، وأصبح بذلك الأب البيولوجي لـ49 ابنا، في قضية أثارت فضيحة في هولندا.

وقام بعض الأبناء بإنشاء ملف تعريفى افتراضي لطبيب النساء الذي كان يعمل في المؤسسة الاستشفائية، وإدراجه بقاعدة بيانات خاصة بالأسئلة التي تخص الوالدين.

ودعا المستشفى أي أطفال ولدوا في الفترة الزمنية بين 1981 و1993، والذين قد يكون والدهم البيولوجي، ويمكن أن يحصلوا على الحمض النووي الخاص بهم مقارنة به في قاعدة البيانات، وأكدت مستشفى "صوفيا" بأنه يمكن لمن هم متطابقون بتقديم طلب لقاء شخصي معهم، بحسب موقع "دويتش نيوز" الهولندي.