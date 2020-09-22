3 جرائم جنسية تلطخ البالطو الأبيض في القاهرة وطنطا وبني مزار

3 وقائع تحرش متكررة، اتٌهم فيها طبيان بشريان، أحدهما في طنطا والثاني في بني مزار بالمنيا، بجانب واقعة آخرى متهم فيها طبيب أسنان، وهو ما جعل البلطو الأبيض في مرمى نيران الاتهام بالتحرش.

"الوطن"، ترصد تلك الوقائع في السطور القادمة:

الواقعة الأولى:

روى تميم يونس، تفاصيل واقعة تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان قبل سنوات.

وقال "يونس"، في فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام"، إن الواقعة حدثت وعمره 22 عاما، أثناء فترة الخطوبة، حيث ذهب لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرس، لكنه أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر ليجري له عملية في الوقت الذي أغلق الطبيب الذي كسر له الضرس، هاتفه المحمول.

وأوضح "يونس"، أنه ذهب لطبيب معروف لدى أسرة خطيبته ووصفه بأنه "راجل كبير ومتجوز ومخلف" وذكر اسمه، مشيرًا إلى أنه كان يقابله باستمرار أثناء تناول الغداء يوم الجمعة مع أسرة خطيبته.

وأشار "تميم"، إلى أن خطيبته تواصلت مع الطبيب وقرر فتح عيادته خصيصًا لإجراء الجراحة له لافتًا إلى أنه طبيب خاص لبعض الفنانين والمشاهير.

وعن واقعة التحرش، أكد تميم أنه ذهب للطبيب برفقة خطيبته والتي انتظرت في الخارج لافتًا أن الطبيب سأله أسئلة غريبة وجنسية، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري على حد تعبيره.

وأكد أنه قام بدفعه بعيدًا عنه، في حين اتهم الطبيب تميم يونس بإنه "بيخرف" بسبب البنج، كما اشتكى الطبيب لعائلة خطيبته أنه كان "بيخرف" تحت تأثير البنج، لافتًا أنه شك في نفسه وبعدها سمع بعض الحكايات عن هذا الطبيب وتحرشه بالمرضى مطالبًا بمحاكمة هذا الطبيب ومحاسبته وإيقافه.

وأوضح تميم يونس أنه شاهد صورا وإعلانات لهذه الطبيب على المحور لافتًا أن رد فعله كان "ركنت وقعدت أعيط"، مضيفًا: "الله يكون في عون البنات اللي مبتعرفش تتكلم ومبتعرفش تتكلم مع أهلها أصلا".

إلا أن الطبيب المتهم، أصدر بيانا عبر صفحة عيادته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يدين الاتهامات التي تعرض لها، واصفا إياها بأنها محاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها حد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بأي صلة، للنيل من سمعته ومكانته المهنية والشخصية بل وطالت أضرارها كل أفراد أسرته.

وأضاف الطبيب خلال البيان: "أن ما تم نشره وبثه مؤخرا عبر مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا يعد جريمة منظمة وممنهجة ذات أهداف دنيئة للتشهير بي والنيل من سمعتي، وكل ما تم نشره وبثه من افتراءات ووقائع وأخبار مكذوبة ومفتعلة ومصطنعة ومجرمة، هي بمثابة اعتداء صارخ مدمر وانتهاك للقانون".

وأكد الدكتور باسم سمير، أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية إزاء هذه الاتهامات: "تم البدء في اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتقديم البلاغات أمام كل الجهات القانونية المختصة إزاء ما سبق جميعه، ولن نتهاون ولن نرضخ أو ننصاع لأي تهديد أو ابتزاز مهما كلفنا الأمر وسنواجه الأمر كله وفقا للقانون".

الواقعة الثانية:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، شهادات من فتيات يتهمن طبيباً نفسياً تقع عيادته فى مدينة طنطا بالتحرش بهن، ودوَّن عدد من الفتيات شهادتهن والوقائع التى تعرضن لها داخل عيادته على "الفيس بوك"، مصحوبة بهاشتاج "الدعم لضحايا متحرش طنطا".

بدأت الشهادات تظهر إلى النور على الهاشتاج، عندما قامت إحداهن بنشر ما تعرضت له على يد الطبيب النفسي الشهير، فتشجع بعدها العديد من الفتيات اللاتي قمن بنشر شهاداتهن أيضاً.

وكان المستشار ياسين زغلول، المحام العام لنيابات غرب طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، قد أصدر توجيهاته إلى المستشار هاني محمد، رئيس نيابات غرب طنطا الكليه بقرار حبس الطبيب النفسى الذى اتهمته عدد من السيدات بالتحرش أثناء العلاج داخل عيادته الشهيره بطنطا 4 أيام علي ذمه التحقيقات وسماع أقوال السيدات الضحايا.

واستمع رئيس النيابة، خلال التحقيقات، إلى أقوال الطبيب المتهم وأعضاء فريق الدفاع، في الاتهامات المسندة إليه في سلسلة بلاغات تقدمت بها عدة سيدات، لاتهامه بالتحرش بـ4 سيدات داخل عيادته الخاصة بمدينة طنطا، ومن المقرر أن تستمع النيابة، في وقت لاحق، إلى أقوال مقدمات البلاغات.

ونفى الطبيب المتهم في واقعة التحرش الجنسي واللفظي، الاتهامات الموجهة ضده، مؤكداً أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجة، وأنه ضحية لعملية "ابتزاز" من جانب بعض المنافسين، عبر استغلال موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بقصد التشهير به والإضرار بسمعته.

الواقعة الثالثة:

أمرت النيابة العامة بحبس طبيب بمستشفى بني مزار بمحافظة المنيا، المتهم بهتك عرض سيدة، خلال توقيعه الكشف الطبي عليها في عيادته احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتلقت النيابة العامة بلاغًا من الشرطة، بنشوب شجار بين طبيب بمستشفى بني مزار بمحافظة المنيا، وبين ذوي سيدة اتهمته بهتك عرضها خلال توقيعه الكشف الطبي عليها بعيادته.

وانتقلت النيابة العامة إلى العيادة، وتبين بعثرة محتويات غرفة الكشف نتيجة الشجار، وذكرت المجني عليها أن الطبيب لامس مواطن من جسدها خلال توقيعه الكشف عليها، ثم حاول التعدي عليها، إلا أنها دفعته عنها، وأخبرت ذويها بالواقعة، فوقع شجار بينهم وبين الطبيب.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى صحة ارتكاب المتهم للواقعة وفق التصوير الوارد بشهادة المجني عليها وزوجها، وشهرته بارتكاب وقائع مماثلة لم يبلغ المجني عليهن عنها خجلًا، واللاتي لم تتمكن التحريات من التوصل إليهن.

وباستجواب الطبيب المتهم، أنكر ما نُسب إليه من اتهام مبررًا ما أتاه من أفعال معها لإتمام توقيعه الكشف الطبي عليها، مؤكدًا تعدي ذوي المجني عليها عليه وإتلافهم منقولات بالعيادة، وهو ما أنكروه ذلك خلال استجوابهم في التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بحبس الطبيب المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، واستأنفت أمام المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله بضمان مالي، فألغت المحكمة القرار، واستمر لذلك حبسه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالحي، رئيس لجنة التأديب بـ نقابة الأطباء، إن تكرر وقائع اتهام بعض الأطباء بالتحرش مؤخرا، خلال الفترة الماضية كان آخرها طبيب طنطا وطبيب بني مزار بالمنيا، قال عبد الحي: " كلها حالات فردية ونادرة ولا تمثل جموع الأطباء، ونتمنى عدم وجودها نهائيا".

وقال الدكتور أحمد مسعد، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، والمتحدث باسمها، إن النقابة تابعت البيان الصادر من الدكتور باسم سمير طبيب الأسنان، وإعلانه بأنه يواجه معركة تشهير ضده واتهامه بالتحرش بالرجال وأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد من قاموا بذلك.

وأضاف "مسعد" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن النقابة ما زالت على مسافة واحدة من الطرفين سواء من زعم بأنه مجني عليه واتهامه للطبيب، وكذلك للطبيب الذي زعم أنها حملة للتشهير به، حتى تقدم بلاغات رسمية وشكاوى للنقابة، بأدلة تثبت صحة تلك الشكاوى من أي من الطرفين.

وأشار إلى أن الطبيب المذكور لم يتقدم بطلب للنقابة للتضامن معه في الدفاع بالحق المدني في القضية التي سيرفعها حتى الآن، وستشكل النقابة لجنة لدراسة الأمر بشكل مبدئي، قائلا: "أؤكد أن النقابة لن تتستر على مذنب ولا تسمح بالتشهير بأعضائها".

وتابع: "أما في حال إثبات المجني عليه صحة الواقعة، فستتخذ النقابة إجراءات رادعة ضد الطبيب حال اتهامه قانونا".