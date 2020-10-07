ميناء دمياط يعرض تجربته فى المشاركة المجتمعية أمام جمعية موانئ المتوسط

شاركت هيئة ميناء دمياط فى الإجتماع الأول لمبادرة تعزيز دور المشاركة المجتمعية فى موانئ المتوسط، الذي جرى عقده "اونلاين" اليوم، برعاية مؤسسة التعاون الأوروبي العابر للحدود التابعة للإتحاد الأوروبى بالتعاون مع جمعية موانئ المتوسط.

وتهدف المبادرة إلى تفعيل أنشطة التعاون بين دول المنطقة وتنفيذ ودعم الأنشطة المختلفة فى إطار سياسة الجوار الأوروبية التي تستهدف تعزيز التبادل التجاري وتطوير قدرات الشباب والسيدات وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل فى تلك الدول.

من جانبه، أوضح اللواء بحري أركان حرب، وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن مشاركة الميناء في الإجتماع تهدف إلى إطلاع الآخرين على الجهود التى تبذلها هيئة الميناء فى مجال المشاركة المجتمعية خاصةً تدريب طلبة الجامعات وحديثي التخرج، لتأهيلهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لسوق العمل، وكذلك الجهود المستمرة فى الحفاظ على البيئة بإعتبارها أحد أركان أهداف الجودة التى تراعيها الهيئة أثناء مشروعات التطوير والتحديث ضمن خطة التنمية المستدامة، ويعد ميناء دمياط الميناء المصري الوحيد المشارك فى هذا الإجتماع الذى يشهد مشاركة العديد من موانئ دول حوض البحر المتوسط .