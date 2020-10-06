11859 طنا.. حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 9 سفن بضائع عامة، خلال الساعات الماضية، بينما غادرت 2 سفينة حاويات و 7 سفن بضائع عامة بإجمالي عدد سفن موجودة بالميناء 14 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11859 طنًا ‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 120 حاوية مكافئة للخضروات ( فاصوليا و بطاطا و زيتون و فول أخضر و نعناع و فلفل و ورق عنب و خرشوف و خضار مجمد) و حاصلات زراعية ( برسيم و بصل وريحان و ينسون ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و الجزائر و فرنسا و الهند و انجلترا و هولندا و المانيا و ايطاليا و امريكا و سلوفينيا و سيريلانكا و بلجيكا .

وبلغ عدد الحاويات الواردة 29 حاوية مكافئة و961 حاوية مكافئة ترانزيت ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 75059 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 39930 طنا .

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2617 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3971 شاحنة منها 744 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 38820 من البضائع العامة .