بالأسماء.. 90 مرشحا يخوضون الانتخابات البرلمانية في دمياط

يخوض الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي بمحافظة دمياط 90 مرشحًا بينهم 41 مرشحًا عن الدائرة الأولى التي تضم "مركز وبندر دمياط ومركز كفر البطيخ ومدينتي رأس البر ودمياط الجديدة"، فيما يخوض 49 مرشحًا الانتخابات عن الدائرة الثانية والتي تضم "مراكز فارسكور والزرقا وكفر سعد ومدينة السرو".

وتنشر "الوطن" أسماء المرشحين الـ90 المقرر خوضهم الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي، وهم كل من محمد سامي محمد محمد سليمان "حزب الشعب الجمهوري"، أيمن يوسف فتحي رخا "حزب مستقبل وطن"، ضياء الدين عصام الدين محمد داود "مستقل"، نادية محمود التابعي أبو مهدي، اللواء ماجد أحمد أحمد مؤمن، عوض السيد حامد العلمي، عبير علي عبد الفتاح عيسى، عدي محمد شفيق الألفي، محمد محسن محمد سليم المهدي، فؤاد محمود سراج الدين محمد، صابرين عبدالله يوسف الحادق، ضياء الدين علي عوض بصل، علي مسعد علي أبو عمارة، السيد أحمد عبده محمد حسن، إكرامي يوسف فايد شحاته، عزمي محمود حسني عبد الرحمن سلامة، محمد جودت محمد العزبي، أحمد شعلان عبد السلام خليفة، أنس محمد عبد الرحمن إبراهيم عبد الله، فايزة أحمد عبد المنعم عيد الجبار، أيمن علي عبد المطلب صالح، أمجد فوزي محمود سليمان، سلوي علي علي الجيار، روحية محمد عبد الباسط حسين، أحمد محمد سرور المتبولي، ياسر عبد المنعم عبد الرازق الحمادي، عادل محمود أحمد المنصوري، سيف حمدي إبراهيم حمايل، حامد أحمد حسن الفار، أسامة مصطفى محمد الحبشي، وحيد فؤاد محمد هلال، فاتن جلال السعيد الشابوري، عليوه عبد المقصود محمد السري، سامي محمود محمد بلح "حزب الوفد"، ياسر عبد الفتاح عبده أبو هندية، سامي رفعت السيد عبد العزيز، مصطفى حسن مصطفى شتا، مها محمد رمضان المهدي، مسعود عبد النعيم عوض يوسف، محمد مصطفى درويش الماشطة "حزب مستقبل وطن" وغادة موسي إبراهيم صقر.

ويخوض الانتخابات عن الدائرة الثانية كلا من، مجدي محمود حافظ البساطي "حزب مستقبل وطن"، سمير محمد محمد السعيد التلباني ،جابر أحمد علي إبراهيم النادي ،أبو المعاطي مصطفي أبو المعاطي مصطفي ،محمد السعيد طه غزي ، محمود محمد حمدى السيد مشعل، مجدى الحسيني الحسيني حطب، عماد أحمد علي أحمد عرنسة، بكر محمد إبراهيم أبو سمك، فاطمة سامي توكل عباس، خالد محمد السعيد يوسف سلامة ،عمرو محمد أبو الفتوح حمزة شاهين، خالد عاطف رياض احمد رمضان ،عزيز محمد محمد عبده الشامي ،طارق سعد سعد راشد ، مجدى محمد السقا اللوزي ،حسن عبد الوهاب محمد عيسى ،محمد صبري محمد موسى البادي ،أمير عبد الهادي محمد الصديق ،محمد السيد أحمد أحمد الشهاوي ،كريم إبراهيم سعد عابد ،أمينة السيد مسعد المتولى زيادة ،أحمد رضا عبد الهادى صابر ،وليد محمد محمد الجوهري ،محمد فكري الحنفي بشتو ،ثروت عكاشة محمد عشرة، محمد رأفت عبد العزيز محمد عبد العال ،صلاح الدين ربيع محمد دعبس ،وليد محمود محمد عبد الهادي،إبراهيم الشحات إبراهيم حسن أبو زيد ،فارس أحمد محمد غالى ،سعد عبد الراضي طلبة البساطى ،سعد محمد مصطفى فرحات ،محمد علي محمد الجيوشي ،رجب محمد المتولي الزكي ،وائل عارف أبو الخير محمود الحديدي ،محى الدين محمد محمد الهنداوي ،عبده عبد عبد السلام حامد،أحمد إسماعيل إبراهيم المنجي ،محمد إبراهيم إبراهيم مغازي ،السعيد أحمد رمزي عبد الجليل القصبي،محمد عبد القادر عطية جرون ،سليمان محمود محمد خليل ،عصام صبري فهيم بشتو ،جمال مسعد أحمد الزيني ،تامر عوض عوض السنباطي ،محمد لبيب عبد العزيز رجب البنا " حزب الشعب الجمهوري " ،السيد عبد الحميد علي شعير وياسر محمد محمد حسن العبد " حزب الوفد".