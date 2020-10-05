للعام الثاني ..صحة دمياط تحصد المركز الأول في تقييم مكافحة العدوي

حصدت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، المركز الأول في تقييم الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى للعام الثاني على التوالي في تقييم الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى والمنشآت الصحية الذي تجريه وزارة الصحة.

جاء ذلك في إطار فعاليات اجتماع (مكافحة العدوى وتحدي جائحة كوفيد ١٩ الحاضر والمستقبل) تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وبحضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة و الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية و الدكتور إيهاب عطية مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى والأطباء بالإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة وحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية .

ووجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط الشكر لإدارة مكافحة العدوى بديوان المديرية وكافة رؤساء وأعضاء فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات والإدارات الصحية على الجهد المبذول لاسيما في ظل تحديات المرحلة الراهنة مؤكدا دعمه الكامل للجهود المبذولة في سبيل الإرتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضي ورفع معدلات أمان الخدمة الطبية وحث الجميع علي ضرورة الإلتزام بتقديم ما يليق بالمواطن .