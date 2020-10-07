"الفقي" يلتقي رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمكتبة الإسكندرية 

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وزوجته ماريلينا برجر، اليوم، لتبادل الآراء حول العديد من القضايا الثقافية.

ورحب الفقي بضيفه وزوجته مؤكدًا أنه أحد الخبراء الكبار في شئون الشرق الأوسط، كما أنه رجل محب للثقافة المصرية، مشيرًا إلى أن اللقاء بحث إمكانيات التعاون بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات الأوروبية في الأنشطة الثقافية.

وأكد السفير "كريستيان برجر" أن مكتبة الإسكندرية منارة الثقافة في مصر والعالم، ولذلك قرر أن تكون المكتبة هي الوجهة الأولى له خارج القاهرة بعد توليه مهام منصبه، معبرًا عن سعادته بإهدائه عددًا من مطبوعات المكتبة، ومنها كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية".

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