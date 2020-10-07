وزير الإعلام: مبادرة "اتكلم مصري" تستهدف جيلين من المصريين بالخارج

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن مبادرة "اتكلم مصري"، تعمل على فكرة ربط الجذور بالفروع الموجودة بالخارج، وأن أهم عنصر في هذا الربط الذي نسعي إليه هو فكرة أن اللغة تكون موجودة.

وأضاف هيكل، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أنه لا يتحدث على اللغة العربية الفصحي فقط ولكن نتكلم عن اللهجة المصرية، "الأب والأم لما بيسافروا بره أحيانا بيتنازلوا عنها وتضيع اللهجة المصرية والتي تعتبر أساس الهوية وبالتالي لابد أن يكون هناك ربط مستمر".

وأكد، أن مبادرة "اتكلم مصري" تستهدف الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج، لذلك اتفقنا أن يكون هناك ربط بين صفحاتنا وصفحاتهم بإعتبارها هي الوسيلة الأكثر تواصلا مع فئة الشباب الذي نستهدفهم من 18 إلي 30 سنة.

وتابع، اتفقنا على ربط كل من صفحة وزارة الإعلام مع صفحة وزارة الثقافة وصفحة "اتكلم مصري"، بحيث يصب ذلك في النهاية في إطار الهدف الكبير الذي نسعي إليه في إطار فكرة ترسيخ الشخصية المصرية وإعادة بناءها 2030.