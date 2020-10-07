الهيئة العامة لقصور الثقافة تصدر 10 كتب جديدة

صدرت اليوم أربعة كتب عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، من سلسلة آفاق السينما كتاب "المأثورات الشعبية في السينما المصرية" دراسة في بعض أفلام صلاح أبو سيف أستاذ الواقعية يقدمها الدكتور حسين عبد اللطيف.

ومن سلسلة إبداعات صدر لثلاثة من المبدعين الشباب كتب رواية "الضليل" لأحمد صبري طرابيه، وديوان شعر "ربع قرن لاقتناص تنهيدة " لمروة مجدى ،وديوان آخر "العالم يتراءى من ثقب إبرة" لنجلاء مجدى.

كما صدرت ستة كتاب عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث صدر من سلسلة حكايات مصر التى يرأس تحريرها د. كمال مغيث كتاب "رسائل الزعماء السياسين في نصف قرن" من الحرب العالمية الأولى إلي حرب اليمن لإيناس مرشد، و كتاب "نجوم السعادة" للكاتب عاطف النمر والذي يقدم من خلالها صورة للواقع المصري من خلال مجموعة من نجوم الفن، ومن سلسلة كتابات نقدية التى يرأس تحريرها الدكتور حسين حمودة كتاب "الخطاب القصصي عند يوسف إدريس.. دراسة بنيوية عن رؤية العالم والشخصية المصرية" للكاتب عمرو العادلي.

ومن سلسلة نصوص مسرحية التي يرأس تحريرها الدكتور علاء عبد العزيز مسرحية "الرحايا" لنعيم الأسيوطى، ومن سلسلة إبداعات التى يرأس تحريرها الناقد عمر شهريار ديوان "ربابة ناقصة وتر" لعلي أبو المجد، والمجموعة القصصية "حتى لا يرث العماء" لمحمد شاكر إبراهيم.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في معرض الإسكندرية للكتاب المقام فى الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجارى بأرض كوته للمعارض بالإسكندرية بعدد من إصدارت الهيئة الحديثة وإصدارات النشر الإقليمى، إضافة إلى عدد كبير من السلاسل التى تتضمن العديد من العناوين الحديثة والتى لاقت إقبالا كبيرا عليها من الجمهور.

ومنها "الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية"، لخالد حنفى ضمن سلسلة حكاية مصر. "اللامع" لأبو النصر الطوسى، و"الفلسفة والمستقبل.. الدراسات المستقبلية من منظور فلسفى" للدكتور رمضان بسطاويسى، و"التعرف لمذهب أهل التصوف" لأبو بكر الكلاباذى ضمن سلسلة الفلسفة، "سندباد عصرى" و"حديث السندباد القديم" لحسين فوزى.

و"مسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات السياسية"، ومسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات المجهولة" لفؤاد دواره ضمن سلسلة ذاكرة الكتابة، كذلك كتاب "الغثيان" لجان بول سارتر ضمن سلسلة آفاق عالمية، وكتاب "الفكر المصرى فى العصر المسيحى" ضمن سلسلة الهوية، بالإضافة لإصدارات سلاسل "الذخائر، روائع المسرح العالمى، آفاق السينما، عالم الموسيقى، آفاق الفن التشكيلى، إبداعات، أصوات أدبية، دراسات شعبية".