"الجمال" تنافس عائلة "صوفي أبو طالب" على مقعد طامية الفردي بالفيوم

جولات مكوكية للمهندس محمد ثابت الجمال، مرشح مجلس النواب "فردي مستقل" عن الدائرة الثالثة ومقرها "طامية وسنورس" في قرى المركزين، للحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات، أملًا في استعادة مجد أبيه "ثابت الجمال" عضو مجلس الشورى ثم عضو مجلس الشعب الأسبق، بالإضافة إلى مجد جده عبد المجيد الجمّال حيث كان عضوًا بمجلس الأمة حتى عام 1984.

ومحمد الجمال حاصل على بكالوريوس هندسة شعبة مدني بجامعة الفيوم، وصاحب شركة للهندسة والمقاولات، ويفتخر بمجد أبيه وجده لأنهم لم يهابوا في الحق لومة لائم ودافعوا عن مصالح أهلهم الذين يحيوا بينهم وبهم بكل شرف وصدق و.

وكان ثابت عبد المجيد الجمّال عضوًا لمجلس الشورى حتى عام 2007، وكان يشتهر بمشاركة مواطني دائرته دائمًا في الأفراح والأحزان، ثم صار عضوًا بمجلس النواب عام 2010.

جدير بالذكر أنّ هناك منافسة شرسة بين عائلتي الجمّال وأبو طالب، ويرجع تاريخ المنافسة بين العائلتين إلى عام 1988حينما حصل عبد المجيد الجمال على مقعد النواب، من الدكتور صوفي أبو طالب، ثم فوز نجله ثابت عبد المجيد الجمال بالانتخابات وانتصاره على شقيق الدكتور صوفي أبو طالب، اللواء أحمد أبو طالب رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بالمجلس في الدورة التي قبلها، عام 2010 رغم فوز "أبو طالب" على "الجمال" بفارق 4 آلاف صوت في الجولة الأولى.