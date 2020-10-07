مقتل وإصابة 4 أشخاص في حرائق بخمس محافظات

لقيت ربة منزل مصرعها في حريق بمحافظة أسيوط ، بينما أصيبت أخرى وأبنائها إثر اندلاع النيران في مسكنهم بسوهاج، مساء أمس، تزامنًا مع احتراق عدد من المحال التجارية ومقام لأحد أولياء الله الصالحين في سوق السهاريج بمدينة قنا، بينما سيطرت الحماية المدنية في أسوان على حريق بمعسكر التربية والتعليم .

ففي محافظة أسيوط، لقيت ربة منزل مصرعها، في حريق اندلع داخل شقة سكنية بقرية "كوم أسفحت" بدائرة مركز صدفا، قبل قليل، نتيجة انفجار أسطوانة "بوتاجاز"، وجرى التحفظ على جثة المتوفية تحت تصرف النيابة.

وتلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة صدفا، بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة باشتعال حريق بأحد المنتازل، وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحريق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، شب بمنزل ملك "مشهور عبد الرحيم عبد الله"، مقيم بذات الناحية، وأسفر عن مصرع ربة منزل تُدعى "هدى عبد الحليم محمد"، 39 سنة.

وجرى نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى صدفا المركزي، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، التي صرحت بدفنها، وطلبت تحريات المباحث لمعرفة سبب انفجار الاسطوانة.

وفي سوهاج، أصيبت ربة منزل واثنين من أبنائها بحروق متفرقة، إثر اندلاع حريق في شقة سكنية بقرية جزيرة شندويل، ونُقل المصابون لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وكان مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، تلقى إخطارًُا بنشوب حريق بشقة بناحية بني مزار دائرة المركز، وبالفحص تبين إندلاع النيران بشقة في الطابق الثالث ملك "نوال. م. ب" 51 عاما، ربة منزل، وأسفر عن إصابة مالكة الشقة، ونجليها "أشرف. ن. ج" 31 عاما، محاسب قانوني، "يسي. ن. ج" 13 عاما، تلميذ، وجرى نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام.

وبسؤال مالكة الشقة قررت بمضمون ما تقدم، ورجحت أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، ونفت الشبهة الجنائية.

وفي قنا كشفت المعاينات التي أجرتها مباحث قسم قنا، في حريق شب فجر اليوم بمنطقة السهاريج، عن تفحم مقام الشيخ الأنصاري ومعرض سجاد وعدد ٢ محل ملابس.

كان اللواء محمد أبو المجد محافظ قنا، إخطارًا بنشوب حريق هائل بمعرض سجاد ومحلات بيع الملابس بدائرة بندر قنا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت بعد محاصرة النيران ومنعت امتدادها إلى المنازل المجاروة للمعرض، وحُرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي بمديرية أمن قنا، لمعاينة الحريق وتحديد سببه والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة من عدمه.

فيما طالب أصحب المحال المتضررة من الحريق بتعويضهم من قبل الجهات المسئولة في المحافظة، فيما قال مصدر، إن مديرية التضامن ستشكل لجنة لتعويض اصحاب هذه المحال بعد تقدير قيمة التليفيات.

وفي أقصى الجنوب تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن أسوان، من السيطرة على حريق محدود اندلع فى معسكر التربية والتعليم بطريق السماد بحي شرق مدينة أسوان دون وجود خسائر بشرية، وتبين أن الحريق اندلع فى تراكمات القمامة وبعض تجمعات الأشجار والنخيل.