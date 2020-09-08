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ضبط 30 قضية تموينية بأسواق مراكز محافظة أسوان

منها 6 قضايا مخالفات المخابز البلدية

كتب:

عبد الله مشالي
10:12 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نفذ رجال مباحث التموين بمديرية أمن أسوان، اليوم، حملات تموينية متفرقة بأسواق مراكز محافظة أسوان الـ5 " أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو"، وتم ضبط 30 قضية تموينية.

وبحسب بيان إعلامي صادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، "تبلغ للواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، ضبط 30  قضية تموينية على النحو التالي: 6  قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6  قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8  قضايا عدم حمل شهادة صحية" .

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