ننشر أسماء الفائزين في تصفيات أولمبياد الطفل المصري بالدقهلية

اختتمت فعاليات التصفيات النهائية لمشروع أولمبياد الطفل المصري علي مستوي محافظة الدقهلية، بإستاد المنصورة الرياضي اليوم، لتأهيل الفرق الفائزة للصعود للاشتراك علي مستوي الجمهورية في ألعاب "خماسي كرة القدم - كرة الطائرة- كرة السلة - تنس الطاولة - ألعاب القوى- الكاراتيه".

جاء ذلك في إطار استكمال فعاليات مشروع أولمبياد الطفل المصري الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة وتقوم بتنفيذه إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعلاء الشربيني وكيل وزاره الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب.

وأجريت التصفيات النهائية في لعبة كرة القدم الخماسية بنين بإستاد المنصورة الرياضي بين فريق الرياض التابع لإدارة منية النصر وفريق منية مجاهد التابع لإدارة دكرنس، وانتهت بفوز فريق الرياض بنتيجة 2/0 وقام بالتحكيم لمباريات اليوم كابتن على سعفان وكابتن محمد الضبع.

وتأهل فريق كرة القدم بنات بمركز شباب "أبو سيد أحمد" بشربين للنهائي أما لعبة كرة السلة، فازت فيها فرقتي "سلة الإستاد بنين وبنات" وفاز فريق للإستاد بنات في الكرة الطائرة، وألعاب القوى 100 متر فاز فيها يوسف علي محمد وشهد كامل السيد أول دقهلية.

أما الوثب الطويل فاز عبدالرحمن مصطفي إدارة السنبلاوين ، وسما أحمد إبراهيم الإستاد ودفع الجُلة فاز مينا وجية لطفي الإستاد وهناء إسماعيل إسماعيل ولعبة تنس الطاولة فردي بنين فاز فريق الإستاد ادهم صلاح أنور وفردي بنات عبير وائل خشبه