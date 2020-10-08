"ستارز أوف إيجبت" تنظم مهرجانا لموهوبي الكرة احتفالا بانتصارات أكتوبر

نظمت إدارة المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم ستارز أوف إيجبت برئاسة عمرو مهنا مهرجانها الأول لموهوبي كرة القدم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وبحضور الدكتور محمد كردي، والدكتورعمرو الحداد مساعدي الوزير، والدكتور عبد الأول محمد وأحمد جمعة والدكتور محمد القوصي معاوني الوزير وعادل عبد الرحمن المدير الفني للمشروع.

200 ناشئ شاركوا في المهرجان وتنافسوا في 20 مباراة

وبدأ مهرجان الاحتفال بمشاركة 200 ناشئ في الأعمار السنية من 6 سنوات إلى 18 عاما، حيث تم توزيعهم على فرق تنافست في 20 مباراة.

وقامت اللجنة المنظمة مع نهاية المباريات بتكريم جميع اللاعبين ومنحهم ميدالية المهرجان وكأس الفريق الأول وأفضل لاعب في كل مرحلة سنية.

ستار أوف إيجيبت مشروع قومي ترعاه وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين

يذكر أن ستارز أوف إيجبت مشروع قومي تابع لوزارة الشباب والرياضة ويهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلهم من خلال خبراء مصريين وأجانب وبدأ في يناير الماضي من خلال اختبارات أشرف عليها خبراء من إنجلترا وهولندا وبدأ التدريب على ملاعب مركز شباب الجزيرة في 17 يوليو الماضي.

وكان الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، برئاسة الإعلامي أشرف محمود نظم احتفاليته السنوية بـ نصر أكتوبر 73 في المدينة الباسلة بورسعيد، أمس الثلاثاء تحت شعار "بمصرنا نحتفل وبجيشنا نفاخر وبنصرنا نزهو"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وشارك في الاحتفالية العميد يسري عمارة أحد أبطال حرب أكتوبر، والذي أسر العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، كما تحدث العميد سامي الفرماوي أحد أبطال الحرب المجيدة، حيث روى البطلان ذكرياتهما مع الحرب والبطولة التي أبداها المقاتل المصري، واتفقا على أن حرب أكتوبر عمل ملحمي يليق بشعب مصر وتكاتفه مع قواته المسلحة وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم البطلين.