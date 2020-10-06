اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بانتصارات أكتوبر في أحضان بورسعيد

نظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، برئاسة الإعلامي أشرف محمود احتفاليته السنوية بـ نصر أكتوبر 73 في المدينة الباسلة بورسعيد، تحت شعار «بمصرنا نحتفل وبجيشنا نفاخر وبنصرنا نزهو»، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

قيادات الاتحادات الرياضية والنوعية حرصت على المشاركة في الاحتفالات

حضر الاحتفالية الدكتور حسني غندر نائب رئيس اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية ورئيس الاتحاد الرياضي للشركات، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق ورئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، والفنان سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية، والكاتب الصحفي أيمن بدرة نائب رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، ومحيي بدير المدير التنفيذي لاتحاد الاتحادات النوعية، والدكتور أحمد اسماعيل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للشركات والدكتور علي أبو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، ومحمد يونس منسق عام بطولة الشركات وعدد كبير من الشباب ومسؤولي الأندية والمشاركين في البطولة الـ 53 للشركات.

العميد يسري عمارة آسر العقيد الإسرائيل عساف ياجوري يروي ذكريات بطولات الجيش المصري

وتحدث في الاحتفالية العميد يسري عمارة أحد أبطال حرب أكتوبر، والذي أسر العقيد الإسرائيلي عساف ياجوري، كما تحدث العميد سامي الفرماوي أحد أبطال الحرب المجيدة، حيث روى البطلان ذكرياتهما مع الحرب والبطولة التي أبداها المقاتل المصري، واتفقا على أن حرب أكتوبر عمل ملحمي يليق بشعب مصر وتكاتفه مع قواته المسلحة وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم البطلين.

جدير بالذكر أن اتحاد الثقافة الرياضية، يحرص دائما على المشاركة في كل المناسبات الوطنية على طريقته الخاصة، وكان آخرها المشاركة في احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيه، بتنظيم مسابقات ثقافية وتوعوية، تحت شعار في حب مصر، احتفالا بالعيد السابع لثورة 30 يونيو، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واستهدفت المسابقة تعريف النشء بتاريخ الوطن، حتى يتعرف الجيل الجديد على عراقة وحضارة بلده، وتتكون المسابقات من ثلاث فئات:

الأولى: دور الفن في تعزيز الانتماء للوطن، حيث يكتب المتسابق موضوعا عن الفيلم أو المسلسل الذي تناول موضوعا وطنيا، سكن وجدانه وأثر فيه وعزز انتماءه للوطن.

والثانية: إبداع في حب مصر من خلال المقال والشعر والرسم في أحد الموضوعات التالية:

في حب مصر مصر أم الدنيا، مصر والحضارة، مصر وعبقرية المكان، مصر والرياضة، مصر خير أجناد الأرض، مصر مهد الحضارات، مصر أرض الأديان، مصر وتعدد الثقافات، شخصيات مصرية علمت العالم.

على أن يكتب المتسابق مقالا في حدود 300 كلمة، أو قصيدة، أو يرسم لوحة فنية، تعبر عن أحد العناوين التي اختارها من بين العناوين المطروحة في المسابقة.