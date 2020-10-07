محافظ المنيا يتفقد مشروع إسكان المنحة الإماراتية بمنطقة الزهراء

أجرى اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية، اليوم، بمشروع إسكان المنحة الإماراتية بمنطقة الزهراء، الذي يضم 88 عمارة بإجمالي 2112 وحدة سكنية مخصصة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل.

والتقى المحافظ بعدد من قاطني المنطقة، واستمع الى شكواهم ومطالبهم، ووجه إلى الإسراع في التواصل والتنسيق مع جهاز مدينة المنيا الجديدة، لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمزاد العلني لطرح المحلات لتوفير بعض الخدمات العامة بالمنطقة، موجهًا مديرية التموين إلى توفير السلع الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطنين.

كما وجه المحافظ مديرية الأوقاف بإنجاز الأعمال الخاصة باستلام المسجد، بالإضافة الى الإسراع في تشغيل الحضانة، والتواصل مع الجهة المنفذة للمشروع لإنهاء كافة الأعمال الخاصة بالمنطقة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس بهاء رمسيس نائب رئيس جهاز المنيا الجديدة والمهندسة نجاد كيلاني معاون رئيس الجهاز، كما اصطحب المحافظ في جولته متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، حيث أعدت المحافظة برنامجا خاصا للمتدربين تحت إشراف نائب المحافظ، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة إعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

وكان المحافظ استقبل شكاوى من سكان المنطقة يتضررون فيها من نقص الخدمات، وطالبوا بمد خطوط إضافية للمواصلات، إذ يقوم جهاز مدينة المنيا الجديدة بتوفير خط مواصلات للمنطقة.

يشار إلى أن محافظ المنيا، عقد في وقت سابق اجتماعًا مع اللجنة العليا لتسيير وتطوير المناطق غير الآمنة، لمتابعة تسيير الأعمال بمشروعات تطوير المناطق العشوائية الجارى تنفيذها فى نطاق المحافظة.

ناقش الاجتماع موقف مشروع تطوير منطقة مدينة العمال، متضمناً عرض موقف إجراءات الاستلام الابتدائى وموقف التسكين النهائى للعمارات السكنية بالمشروع، وأعمال توصيل المرافق من مياه وكهرباء ورصف، والموقف التنفيذى للمسجد الجارى تنفيذه بالمشروع والذى وصل تنفيذه إلى 50%، وغيرها من البنود الخاصة بتطوير المناطق العشوائية.