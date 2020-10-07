رئيس الوزراء: وفد سوداني رفيع المستوي يزور مصر قريباً

يعتزم وفد سوداني رفيع المستوى إجراء زيارة رسمية لمصر خلال الفترة المقبلة في إطار تعزيز التعاون بين حكومتي البلدين الشقيقين.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن هناك زيارة مرتقبة للدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، لمصر خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه يتم حالياً التواصل بين الوزراء المعنيين من حكومتي البلدين؛ لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أجرى زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى لـ"الخرطوم" مؤخراً، والتي شهدت التوافق بين حكومتي البلدين على التعاون المشترك فيما بينهما.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، أن زيارة الوفد السوداني لمصر ستشهد مناقشة موضوعات التعاون الثنائي، والاتفاق عليها خلال الزيارة المزمع إجراؤها قريباً.

وأكد "مدبولي"، أن مصر تُرحب بالتوقيع النهائي على "اتفاق جوبا للسلام"، بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، يوم السبت الماضي، مشددا على ما يمثله التوقيع على اتفاق السلام من خطوةٍ فارقةٍ على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام الشامل في شتى أنحاء السودان الشقيق، وبداية لصفحة مُشرقة في تاريخه العريق.

وكان "حمدوك"، قد أجرى زيارة رسمية لمصر خلال شهر سبتمبر 2019، لتنشيط آليات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته السابقة للسودان خلال العام الجاري، التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، وأعرب عن تقديره للحكومة السودانية لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وجدد الجانبان، من خلال المباحثات الثنائية، التزامهما بتعزيز التبادل التجاري بينهما، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية لا سيما ما يتعلق بطرق النقل المؤدية للمنافذ البرية.

وناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان.

وتناول الجانبان سبل تطوير التعاون في مجال النقل، وتم الاتفاق على إعادة هيكلة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة والدعوة لاجتماع للجنة في السودان في الأيام المقبلة، كما بحث الجانبان مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.