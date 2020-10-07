البترول: 89 مليون جنيه زيادة في مخصصات شراء المواد البترولية للسيارات

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه تم تخصيص المبالغ المقررة لشراء المواد البترولية والغاز الخاصة بالسيارات ووسائل النقل للجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية خلال العام المالي الحالي 2020- 2021، بزيادة قدرها 89 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة من خلال تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، أنه من المقرر شراء المواد البترولية والغاز للسيارات خلال العام المالي الحالي، بمبلغ قدره 512 مليون و300 ألف جنيه.

وأشارت إلى أنه خلال العام المالي السابق، تم شراء المواد البترولية والغاز، بمبلغ قدره 423 مليون و300 ألف جنيه.

وقال تقرير شركة "بي بي" البريطانية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، إن مصر حققت انخفاضًا كبيرًا من استهلاك الوقود بكل أنواعه خلال عام 2019.

وأضاف التقرير، أن استهلاك مصر من الوقود، انخفض بنحو 5 ملايين برميل خلال عام 2019 عن العام السابق له 2018.

وأشار التقرير إلى أن مصر استهلكت وقود بكمية تقدر بـ635 مليونًا و84 ألف برميل خلال العام 2019، مقابل 640 مليونًا و75 ألف برميل في 2018.

ويأتي الغاز الطبيعي في مقدمة الوقود المستهلك الغاز الطبيعي يليه الزيت الخام، ويليه الكهرباء والفحم والطاقة المتجددة.

وتسعى الدولة لإحلال الغاز الطبيعي محل العديد من أنواع الوقود الأخرى مثل النزين والسولار والبوتاجاز، نظرًا لانخفاض تكلفته وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه وأنه أفضل بيئياً من أنواع الوقود الأخرى.

وفي ذات السياق، انخفض استهلاك مصر من الزيت الخام إلى ما يقرب من 245 مليون و18 ألف برميل يوميًا خلال عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير شركة بي بي البريطانية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول.

وأضاف التقرير أن استهلاك مصر انخفض من الزيت الخام عن عام 2018، والذي تم تقدير الاستهلاك فيه بـ250 مليون برميل يوميًا، وقدرت نسبة الانخفاض بما يقرب من 5 ملايين برميل خلال عام.