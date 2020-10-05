غازتك تسلم أول شحنة لزيوت "إيـني" الصناعية لشركات قطاع البترول
كتب:
مارينا رؤوف
09:09 م | الإثنين 05 أكتوبر 2020
غازتك تسلم أول شحنة لزيوت إيـنــى الصناعية لشركات قطاع البترول بحقول إنتاج شركة عجيبة للبترول
قامت شركة غازتك العاملة في مجال تحويل السيارات للغاز الطبيعي وتسويق الزيوت، بتسليم أول شحنة زيوت صناعية لشركات الإنتاج بقطاع البترول، بحقل إنتاج شركة عجيبة للبترول في موقع مليحة بالصحراء الغربية، ضمن وكالتها الحصرية في توزيع منتجات زيوت شركة إيني العالمية بالسوق المصري.
وشملت الشحنة التي بلغت كميتها أكثر من 9 طن منتجات زيوت إينى الخاصة للتوربينات (Eni Turbine Oil) الحاصلة على موافقة كبرى شركات تصنيع التوربينات، مثل شركة سيمنز وشركة جنرال إلكتريك، وزيوت إينى للمحولات الكهربائية (Eni ITE 600)، فضلاً عن الشحومات الخاصة بالخدمة الشاقة (Eni Mu Ep 0).
وتسعى شركة غازتك للتوسع في تسويق منتجات زيوت إينى الصناعية عالية الجودة لمختلف شركات قطاع البترول، وقامت الشركة بالبدء في استخدام هذه الزيوت بالفعل في كافة أنواع ضواغط التموين بالغاز الطبيعى والمعدات في المحطات والمراكز التابعة للشركة في مختلف المحافظات، هذا بالإضافة إلى توريد منتجات زيوت إيني سابقاً إلى أحد مصانع السيراميك الكبرى بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر.
ومن ناحية أخرى، قامت "غازتك" بتوسيع شبكة موزعيها لزيوت إيني لتصل إلى 15 موزع في 7 محافظات على مستوى الجمهورية.
تجدر الإشارة، إلى أن شركة غازتك قامت خلال عام 2018 بتوقيع اتفاقية "توزيع حصرى" مع شركة إينى العالمية في مصر تقضي بحصول شركة غازتك على حق التوزيع الحصري لمنتجات الزيوت الخاصة بشركة إينى العالمية في مصر، حيث تعد شركة إيني الإيطالية من الرواد الأوائل على مستوى العالم في إنتاج وتصنيع الزيوت عالية الجودة التي تتوافق مع متطلبات كبار مصنعي السيارات والمعدات حول العالم وهو ما أهل منتجاتها للحصول على اعتماد عدد كبير من كبار المصنعين في أمريكا وأوروبا واليابان.