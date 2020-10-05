غازتك تسلم أول شحنة لزيوت "إيـني" الصناعية لشركات قطاع البترول

قامت شركة غازتك العاملة في مجال تحويل السيارات للغاز الطبيعي وتسويق الزيوت، بتسليم أول ‏شحنة زيوت صناعية لشركات الإنتاج بقطاع البترول، بحقل إنتاج شركة عجيبة للبترول في موقع مليحة بالصحراء ‏الغربية، ضمن وكالتها الحصرية في توزيع منتجات زيوت شركة إيني العالمية بالسوق المصري.

‏وشملت الشحنة التي بلغت كميتها أكثر من 9 طن منتجات زيوت إينى الخاصة للتوربينات (‏Eni Turbine Oil‏) ‏الحاصلة على موافقة كبرى شركات تصنيع التوربينات، مثل شركة سيمنز وشركة جنرال إلكتريك، وزيوت إينى للمحولات ‏الكهربائية (‏Eni ITE 600‎‏)، فضلاً عن الشحومات الخاصة بالخدمة الشاقة (‏Eni Mu Ep 0‎‏).‏

وتسعى شركة غازتك للتوسع في تسويق منتجات زيوت إينى الصناعية عالية الجودة لمختلف شركات قطاع البترول، و‏قامت الشركة بالبدء في استخدام هذه الزيوت بالفعل في كافة أنواع ضواغط التموين بالغاز الطبيعى والمعدات في ‏المحطات والمراكز التابعة للشركة في مختلف المحافظات، هذا بالإضافة إلى توريد منتجات زيوت إيني سابقاً إلى أحد مصانع ‏السيراميك الكبرى بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر.

ومن ناحية أخرى، قامت "غازتك" بتوسيع شبكة موزعيها ‏لزيوت إيني لتصل إلى 15 موزع في 7 محافظات على مستوى الجمهورية. ‏

تجدر الإشارة، إلى أن شركة غازتك قامت خلال عام 2018 بتوقيع اتفاقية "توزيع حصرى" مع شركة إينى العالمية في ‏مصر تقضي بحصول شركة غازتك على حق التوزيع الحصري لمنتجات الزيوت الخاصة بشركة إينى العالمية في مصر، حيث ‏تعد شركة إيني الإيطالية من الرواد الأوائل على مستوى العالم في إنتاج وتصنيع الزيوت عالية الجودة التي تتوافق مع ‏متطلبات كبار مصنعي السيارات والمعدات حول العالم وهو ما أهل منتجاتها للحصول على اعتماد عدد كبير من كبار ‏المصنعين في أمريكا وأوروبا واليابان.