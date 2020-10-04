قبل انتهاء العام.. خبير يوضح أهم إنجازات قطاع البترول خلال 9 أشهر

قال الدكتور سعيد كامل، استاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن قطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر يشهد قفزة كبيرة وتطور خلال السنوات الأخيرة، خاصة تحقيق أرقامًا قياسية على مستوى العمليات والنتائج واكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعي.

وأضاف "كامل"، أنه منذ بدء عام 2020 وحتى الشهر الحالي شهدت هذه الـ9 اشهر العديد من الأحداث الهامة في القطاع، منها انعقاد مؤتمر المرصد المتوسطي للطاقة بالقاهرة، تحت شعار "مراكز الطاقة بين التكنولوجيا والمناخ: تعظيم الاستفادة لأسواق الطاقة بالمتوسط وإفريقيا"، كما تم انعقاد الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه القاهرة، والتوقيع بالأحرف الأولى على الإطار التأسيسي للمنتدى ليصبح بمثابة منظمة عالمية.

وأشار، إلى أنه في فبراير 2020 قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجبس 2020" في دورته الرابعة، حيث شهد المؤتمر توقيع عدة اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع شركات عالمية كبرى.

ولفت "كامل"، إلى مشاركة مصر فى المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدول الأوبك وخارج أوبك ( أوبك + )، بجانب نجاح قطاع البترول في وضع البئرين الجديدين " ظهر 17 " و " بلطيم جنوب غرب 7 " للغاز الطبيعي على الإنتاج بحقلي ظهر وبلطيم للغاز الطبيعي بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يومياً و1300 برميل متكثفات يوميًا.

وأضاف، أنه في نهاية شهر أبريل أعلن قطاع البترول تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي من خلال شركة سيناء للغاز لمنطقة خليج نبق بمدينة شرم الشيخ لتغذية 55 منشأة سياحية وفندقية، كما نجح قطاع البترول في تحقيق كشف بترولي جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية حيث تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية -5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ويقع الكشف الجديد في طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.

وسجّل قطاع البترول فائضًا لصالح الموازنة العامة للدولة يزيد على 20 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وذلك لأول مرة منذ سنوات.

كما أن مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في المؤتمر الوزاري الـ38 لمنظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول (الآبو) لها أهمية كبيرة بحضور وزراء البترول والطاقة من 15 دولة إفريقية من الدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددهم 18 دولة، لبحث المستجدات التي تواجهها صناعة البترول العالمية تمثل استغلالا استراتيجيا للفرص المتاحة لمصر داعمة لها لتكون مركزا إقليميا للطاقة.

ولفت استاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، أنه في يونيو 2020 تم تحقيق كشف بترولى (GNN-4) بمنطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس بالمياه الضحلة، والتي تقوم فيها بالعمليات شركة بتروجلف مصر نيابة عن هيئة البترول وكوفبيك الكويتية، بمعدل إنتاج أولى 2000 برميل يوميًا من الزيت الخام، وتشير التقديرات إلى تواجد حوالي 70 مليون برميل زيت خام قابل للاستخراج، وتشرف شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول فنيًا على منطقة الامتياز البترولي.

كما أعلنت شركة ايني الإيطالية في يوليو 2020 عن تحقيق كشف "بشروش" للغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط كما تم في نفس الشهر إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود والتنسيق الجاري والخطوات المتخذة من جانب الوزارة لتفعيلها.

واختتم شهر يوليو السعيد بتحقيق الشركة العامة للبترول رقما قياسيا لإنتاجها من الزيت الخام ليتخطى 62 ألف ب/ي لأول مرة منذ تأسيسها عام 1957.

وقال "كامل"، إن كل هذا بجانب افتتاح مشروع توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "انربك" لتعظيم انتاج البنزين عالي الأوكتين للسوق المحلي، أحد مشروعات خطة وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين، حيث استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية المشروع ومردوده وخطة الوزارة الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين.

وأضاف، أن كل تلك الإنجازات والأحداث تدل على حجم الإنجاز الذي يحققه قطاع البترول والغاز الطبيعي في مصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادة استراتيجية رائعة من المهندس طارق الملا، وجميع قيادات قطاع البترول.