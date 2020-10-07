عاجل.. رابط نتيجة الدور الثاني لـ"الدبلومات الفنية"

تنشر "الوطن"، رابط إعلان نتيجة الدور الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية المقرر إعلانها بعد قليل.

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وكات وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت أن أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2020 ، جميع الشعب، بدأت يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.

وأدى 4 آلاف و85 طالبًا/طالبة بالدبلومات الفنية "نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات"، آخر امتحانات الدور الثاني يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر في 20 مادة فترة أولي، والتي بدأت يوم 19 سبتمبر 2020، داخل 424 لجنة سير امتحان.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان أوضحت فيه أنَّ امتحانات الدبلومات الفنية في يومها العاشر والأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وأدى الامتحانات التحريرية فى الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة، وتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية 8 أغسطس الحالي داخل 90 مقر تقدير، ووصل عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفني بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما بلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، وبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزًا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوًا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدرًا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوًا.