منها التعليم الشامل.. معلومات عن التوكاتسو المطبق على المدارس الحكومية

تستعد وزارة التربية والتعليم، لتطبيق أنشطة التوكاتسو على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، في نظام التعليم الجديد، مع بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه يوم 17 أكتوبر الجاري ويستمر لمدة 33 أسبوعا موزعة على فصلين دراسيين يتخللهما إجازة نصف العام لمدة 15 يوما.

قرار وزاري بتطبيق "التوكاتسو" على المدارس الحكومية

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر قرارًا وزاريًا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي خلال العام الدراسي المقبل 2021 – 2020م، والتي تقضي بتطبيق بعض أنشطة التوكاتسو على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، بالتوازي مع دخول 43 مدرسة يابانية للخدمة الدراسية العام الجديد في 24 محافظة، مع استهداف التوسع في زيادة أعداد المدارس اليابانية إلى 100 مدرسة في مصر خلال السنوات القادمة.

وجاء قرار تطبيق بعض أنشطة "التوكاتسو" الخاصة بنظام التعليم في المدارس اليابانية داخل المدارس الحكومية أيضا غير يابانية، ضمن سلسلة من التطوير التي تسعى للنهوض بفكر الطالب وأسلوبه التربوي ونقله إلى المشاركة والتفاعل بدلا من الحفظ والتلقين.

تأهيل المعلمين على تطبيق نظام التوكاتسو

وفي سبيل ذلك، تعمل وزارة التربية والتعليم على تأهيل وتدريب المعلمين المصريين على تطبيق نظام التوكاستو التربوي والتعليمي، وأيضا تعديل طريقة التعامل مع الطلاب وإرشادهم لتقبل المعلومة بأنشطة "التوكاتسو"، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم، ممثلة في وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية، بعقد اجتماع مع عدد من المشرفين اليابانيين الذين سيكون لهم دورًا خلال الفترة المقبلة في المساهمة في تميز أداء العاملين والطلاب بالمدارس المصرية اليابانية، لوضع خطة العمل ولتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020.

وصول 11 مشرفا يابانيا إلى مصر

وحضر 11 مشرفًا يابانيًا إلى مصر، للمساهمة بشكلٍ إيجابي في إرساء قواعد الإدارة المدرسية المتبعة في اليابان بالمدارس المصرية اليابانية مما يساهم في نشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل في الأجيال الناشئة ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يساهم في إستراتيجية بناء الإنسان المصري من المهد.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن التعاقد مع عدد من المشرفين اليابانيين للعمل كمشرفين على بعض المدارس المصرية اليابانية في مصر لتطبيق أنظمة التوكاتسو خلال العام الدراسي المقبل 2021/2020.

"الوطن " ترصد في النقاط التالية أبرز سمات أنشطة "التوكاستو"

- تقوم أنشطة الفصل على مشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة، وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.

- تعتمد أنشطة مجلس التلاميذ على تأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ، والتبادل الثقافي القائم بها جماعات مختلفة من الفئة العمرية داخل المدرسة.

- للمناسبات المدرسية دور هام في تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين.

- تحويل دور المعلم من مدرس إلى ميسِّر وتسهيل التعلم الاجتماعي والشعوري للتلميذ.

- الفصل والمدرسة هي مجتمع صغير لتطوير المهارات الشخصية والاجتماعية.

- بذل أقصى جهد والشعور بالإنجاز.

- منح الطلاب ثقة أكبر في الطالب وتسهيل قدرتهم على حل المشكلات.

- لا ثواب ولا عقاب ولكن تقييم ذاتي يقوم فيها التلاميذ بأنفسهم بمراجعة ومناقشة السلوكيات الناتجة عن المشاركة في الأنشطة.

- خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم.

- تزويد التلاميذ بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يسمى التعليم الشامل للطفل.

- بناء وتنمية مهارات ترتبط بثلاثة مجالات رئيسة هي: العلاقات الإنسانية، وتحقيق الذات والمشاركة المجتمعية.

- تبني مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة.