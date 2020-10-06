وزير التعليم: حان وقت تغيير فلسفة "أنا جبت كحكة" في مصر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام التعليم الجديد، يشمل حاليا "كي جي 1" حتى الصف الثالث الإبتدائي، ولا توجد في تلك الصفوف امتحانات، لأن رؤية رحلة التعليم ليست رحلة حصاد درجات ولكن رحلة تعليم، لابد أنه سيخطأ وبعد أن يخطأ سنصحح له الخطأ "مش عاوز أوصمه أنه فاشل، احنا بناخد بأيده هو جي عشان كدة".

وأضاف "شوقي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن هناك دول كثيرة سبقت مصر وغيرت فلسفة التعليم لديها وجاء الوقت لكي نغير نحن أيضاً هذه الفلسفة وأن يكون التعليم متعة، لافتا إلى أنه لا يتم تقييم الطلاب في تلك المرحلة ولكن كل درس بالكتاب المدرسي به أنشطة يطبقها من خلالها المعلم يقيم مستواه.

وأشار إلى أن دور المعلم مهم في هذه المرحلة، لكن لا يتم إعلان الطلاب بأرقام تقييمه، "مش عاوزين أولياء الأمور يقولوا لأولادهم أنت حلو أو لا وحش"، ولكن التقييم من خلال الألوان تعطي فكرة للمعلم والأهل نقاط القوة والضعف لكل طالب للعمل على تحسينها، "مش عاوزين نقول أنت جبت كحكة أو انت سقطت أو انت نجحت، مش عاوزين نرهبه في التعليم ولكن نحببهم في التعليم".

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدفعة التي طبقت عليها نظام التعليم الجديد، وصلت حاليا في الصف الثالث الإبتدائي، ومن المقرر أنهم سيتخرجون من التعليم في 2030.