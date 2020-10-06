وزير التعليم: المعلمون في النظام الجديد يحصلون على تدريب مكثف

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم تدريب جميع المعلمين في نظام التعليم الجديد، بدءً من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الإبتدائي، حيث يحصلوا على تدريب مكثف من جميع الشركاء الذين يضعون المناهج مع الوزارة، "هايلين وعاملين شغل ممتاز"، وهناك نماذج رائعة من المعلمين والمعلمات.

وأضاف أن الجميع مهتم بالمجموع والشهادات والثانوي، والإعلام غير مسلط الضوء على مراحل التعليم الجديدة، وهي عنصر مهم في تكوين الطفل وعقليته وذكاؤه في هذه المرحلة "الجيل دة مبشر جدًا، وهتلاقي شغله كله جوه الكتاب".

وأشار إلى أن نظام التعليم الجديد، يشمل حاليا "كي جي 1" حتى الصف الثالث الابتدائي، ولا توجد في تلك الصفوف امتحانات، لأن رؤية رحلة التعليم ليست رحلة حصاد درجات ولكن رحلة تعليم لابد أنه سيخطأ، وبعد أن يخطأ سنصحح له الخطأ "مش عاوز أوصمه أنه فاشل، احنا بناخد بأيده هو جي عشان كدة".