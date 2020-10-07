رابطة طبية أوروبية: من الصعب ظهور لقاح لكورونا قبل مايو المقبل

شدد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، على أهمية تعلم الاستمرار في التعايش مع فيروس كورونا والمحافظة على النصايح والإرشادات، وأن تكون الإجراءات الحكومية دقيقة، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية، أوضحت أن حوالي 10% من سكان العالم مصابون بكورونا.

وأضاف "فودة"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الأربعاء، أنه كلما زاد عدد الفحوصات اكتشفنا زيادة في عدد الإصابات، وهذا هو سبب السعي لزيادة عدد المسحات.

وبالنسبة لمسألة اللقاح المتوقع، وموعد طرحه، قال رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن منظمة الصحة العالمية فشلت في الوصول إلى لقاح، لافتا إلى أنه قبل شهر أبريل ومايو المقلبين من الصعب أن نرى اللقاح، مؤكدا أنه من الصعب طرح لقاح دون أبحاث، واللقاح الوحيد الذي نشر أبحاثه هو لقاح جامعة أوكسفورد.

أصاب فيروس كورونا، عددا متزايدا من الشخصيات المقربة جدا، التي تعمل عن قرب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لكن تركت هذه الإصابات الكثير من الأسئلة دون إجابات، أبرزها: أصل العدوى، وما الذي حدث داخل البيت الأبيض؟، وكيف وصلت العدوى إلى الرئيس الأمريكي؟.

وتجمع التقارير الصحفية الأمريكية، على وجود حلقة من الروابط محتملة بأحداث الحملة الأخيرة، والمناظرة الرئاسية الأولى، وحفل ترشيح القاضية آمي كوني باريت، للمحكمة الأولى في حديقة الورود.

وبجانب إصابة الرئيس دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، ثبت إصابة هوب هيكس، مستشارة البيت الأبيض، ورونا مكدانيل، رئيسة الحزب الجمهوري، وبيل ستيبين، مدير حملة "ترامب"، بفيروس كورونا، وأبلغوا عن أعراض خفيفة أو معدومة.