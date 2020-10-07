الحكومة: توفير أدوية بروتوكولات علاج فيروس "كورونا" أولاً بأول

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال سبتمبر الماضى، وأكد «مدبولى»، فى بيان، أمس، حرصه على المتابعة الدورية للجهود المبذولة لتوفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحدّدة من وزارة الصحة لمواجهة الفيروس؛ لتأمين احتياجات المواطنين من هذه الأدوية.

وأشار الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن «أمانة الشئون الطبية تابعت التنسيق مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، بشأن جهودها خلال سبتمبر الماضى، لتوفير جميع المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات العلاج، المتاحة محلياً». وأكد «المصرى»، أن الكميات الموفّرة لسد احتياجات السوق كافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين وشراء الأدوية، وهيئة الدواء تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولاً بأول لمن يحتاجها.

وشارك الفنان أحمد فهمى فى الدراسات الجارية تحت رعاية وزارة الصحة، لتجربة لقاح «كورونا» على متطوعين، وشارك جمهوره هذه اللحظة. وقال «فهمى» لـ«الوطن»، إنه لم يتردّد، انطلاقاً من إيمانه بدور الفنان فى المجتمع، مضيفاً أنه لا يحبّذ استخدام كلمة تجربة لعدم تخويف أحد. وأشار إلى أن مشاركته لم تستغرق سوى 40 دقيقة فقط، وأنه لم تظهر عليه أعراض جانبية حتى الآن، ومن المقرر المتابعة معه خلال الفترة المقبلة.