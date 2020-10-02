التحفظ على 672 زجاجة "مشروبات غازية" مغشوشة بأسوان 

قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بصحة أسوان، إن مكتب مراقبة الأغذية شن حملة تفتيشية علي عدد من أماكن تخزين المواد الغذائية، لمتابعة السلع المعروضة والتاكد من صلاحيتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 672 زجاجة "مشروبات غازية" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ عليها وسحب عدد 19 عينة من مواد غذائية متنوعة لتحليلها.

وفي سياق أخر، نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية بمنطقة صحاري جنوب مدينة أسوان، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي، وقال وليد محمد روضاوي، منسق الحملة بصحاري، إن القافلة استمرت على مدار يومين متتاليين وقعت خلالهما الكشف الطبي المجاني على 1127 مواطن من أهالي القرية وتم الاستعانة بـ10 أطباء فى تخصصات مختلفة .

وأضاف روضاوي، أن القافلة الطبية شملت تقديم خدمة التحاليل الطبية وأشعة صوتية وصرف الأدوية والعلاج بالمجان، في إطار إهتمام مديرية الشئون الصحية تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بالصحة العامة للمواطنين وتوفير رعاية طبية بالمجان .