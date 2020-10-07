رامي صبري يطلق "خليني أشوفك تاني" عبر منصاته الإلكترونية

أطلق النجم رامي صبري، منذ قليل، كليب أغنيته الجديدة "خليني أشوفك تاني" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

أغنية "خليني أشوفك تاني" من كلمات الشاعر الغنائي أحمد علي موسى، والملحن مدين، والموزع الموسيقي أسامة عبد الهادي، وماستر جلال الحمداوي.

وتقول كلمات الأغنية "الله يرضى عليك.. خليني أشوفك تاني.. مشتاق وعينيك وحشاني وبفكر دايماً فيك.. وحياتك حن عليا.. سَلِم كدا صفي النية دا أنا جاي مسَلِم ليك.. خليني أشوفك تاني.. مشتاق وعينيك وحشاني وبفكر دايماً فيك.. ياحبيبي حن عليا.. سَلِم كدا صفي النية دا أنا جاي مسَلِم ليك".

وكان رامى صبري قد طرح أغنية "خطيرة"، من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوى، كما حققت أغنيته "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" على قناته الرسمية على "يوتيوب" أكثر من 8 ملايين مشاهدة منذ طرحها، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي.

كما حقق النجم رامى صبرى مؤخرًا نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيته "حياتي مش تمام"، والذى طرحها في موسم عيد الحب الماضي، حيث حققت أكثر من 22 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.

واحتفل المطرب رامي صبري عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، بتحقيق أغنية "حياتي مش تمام" 20 مليون مشاهدة.