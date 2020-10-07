رئيس وزراء أرمينيا يحمل "أنقرة" مسؤولية الدماء: تستمر في إبادة الأرمن

"تركيا تتحمل مسؤولية تجدد المعارك في ناغورنو كاراباخ، بسبب الدعم العسكري لأذربيجان ضد أرمينيا".. هكذا حّمل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنقرة مسؤولية الدماء الأرمينية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأكد باشينيان، خلال التقرير، أن بلاده تواجه هجوما إرهابيا تركيا، فما تفعله الدولة التركية في ناغورنو كاراباخ جزء من استمرار الإبادة الجماعية للأرمن، بعدما قُتل أكثر من 1.5 مليون أرميني في أول إبادة جماعية في القرن العشرين، موضحًا أن الصراع أدى لمقتل 300 فرد حتى الآن في محاولة أردوغانية لإعادة "الإمبراطورية العثمانية".

وبحسب رئيس الوزراء الأرميني، أرسلت تركيا آلاف المرتزقة إلى المنطقة برفقة ضباط من الجيش التركي لقيادة الهجوم الأذربيجاني على الدولة الأرمينية، كما تدعم تركيا أذربيجان بطائرات مقاتلة وأخرى دون طيار وكذلك معدات عسكرية ومستشارين عسكريين.

وتشهد منطقة قره باغ المتنازع عليها، معارك منذ 27 الشهر المنقضي بين الجيش الأذربيجاني والجيش الأرمني، تسببت في مقتل وإصابة العشرات، بينهم مدنيون، هذا وقد أكدت تركيا باستمرار على استعدادها للوقوف إلى جانب أذربيجان وتقديم المساعدة إذا طلبت باكو ذلك، داعية أرمينيا إلى الانسحاب من قره باغ.