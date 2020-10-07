محافظ جنوب سيناء: أنشأنا 65 ألف غرفة فندقية بعد حرب أكتوبر

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه كان طالبًا بالكلية الجوية خلال حرب أكتوبر، وقبل الحرب بأيام صدرت تعليمات بمنع الإجازات، تزامنًا مع خضوعهم لتدريب مكثف: "كلنا فوجئنا زي الشعب المصري أنه يوم السبت الحرب".

وأضاف "فودة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه لم يكن أحد يعلم بموعد الحرب، وتم إخفاء تلك المعلومة عن الجميع، وكانوا يعلمون الأخبار كأي مصري في تلك الآونة: "ذكريات مش هنساها"، موضحا أنه فور استلام سيناء بعد هزيمة إسرائيل كان العدو يراهن على عدم قدرة القيادة السياسية على إعادة إعمار سيناء، حيث كان هناك 3 فنادق فقط بالمنطقة، وحاليا تم افتتاح أكثر من 65 ألف غرفة فندقية في مدينة شرم الشيخ.

وأكد أنه سيتم إقامة الكثير من الفعاليات الكبرى على أرض شرم الشيخ ومنها سباقات "الفورميلا وان"، كما تم تطوير مدينة الطور بالكامل، وإنشاء كورنيش: "الناس مكنتش لاقيه مصيف في مدينة الطور، وأنا عملتلهم شاطئ الفيروز وشاليهات وملاعب" ، مشيرا إلى أن كورنيش الطور بات ممتدًا بطول 4 كيلو مترات بعدما كان ملئ بالصخور ويصعب السير فيه.

وتابع: "الطور مفيهاش فندق 5 نجوم، وأنا عايز أعمل فندق 4 نجوم، وتم تطوير منطقة جبل الطور بإنشاء ملاعب شاطئية وكورنيش مطول، وعام 2020 هو عام طور سيناء، وسنبدأ المرحلة الثانية للتطوير قريبا".