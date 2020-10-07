البابا تواضروس: مصر لا يبنيها سوى العلم

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر لن تُبنى إلا بالتعليم، ولن يحدث بها نهضة إلا بالعلم، وذلك خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها اليوم الأربعاء، من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وكرم البابا خلال العظة عددًا من الشباب الذين تفوقوا في مجال التعليم، وحصلوا على شهادات بعد التعليم الجامعي.

وأضاف البابا: "أبناؤنا وبناتنا الذين حصلوا على دراسات بعد التعليم الجامعي، هؤلاء مجرد عينة، والمناقشة البسيطة معهم بينت أنهم يساهمون في الحركة العلمية في مصر، وزي ما كلكم تعرفوا إن مصر ميبنيهاش غير العلم".

ولفت بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن الحاصلين على جائزة نوبل غالبيتهم خارج المنطقة، ولكن عندما يجد أبناؤنا وبناتنا التشجيع الكافي، فإنهم سوف يحققون نتائج جيدة جدًا، مشيدًا بالشباب، وتميزهم، ومهنئًا كل الشباب والفتيات بالنجاح والتفوق، ومعربًا عن فرحته بهم، وأنه لا توجد فرحة تعادل فرحة النجاح.

وألقى البابا عظته عن مرحلة الشباب، مستشهدا بالآية التي تقول "أذكر خالقك في أيام شبابك"، موضحًا أنها وصية إنجيلية، ولافتًا إلى أن كلمة "اذكر"، تحمل صفة الوجوب، وليس بها أي اختيار، ويجب على الشخص التواجد الدائم مع الله.

وشدد على أن كل وقت تعبت فيه الشخص في الدراسة فإن يد الله ستكون معه وتسنده، لافًتا إلى أن الله يساعد ويسهل طريق الكثيرين، ويجب علينا دائمًا أن نرفع قلوبنا للسماء وتقول: "أشكرك يارب على نعمة البحث والتقدم والتميز".