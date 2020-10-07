الجامعة العربية: السيسي رابع قائد عربي يحصل على درع العمل التنموي

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن جائرة درع العمل التنموي العربي تم تسليمها اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر "زكي"، أن هذه الجائزة من فكرة أمين عام الجامعة الحالي أحمد أبو الغيط، حيث أقرها عام 2017 لإهدائها للقيادات العربية التي أبدعت وتميزت في مجال التنمية والتحديث في بلادها.

وأضاف "زكي" في مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رابع قائد عربي يحصل على الجائزة بسبب التنمية والتحديث في مصر، مرجعًا سبب منح الجائزة إلى السيسي باعتباره صاحب تجربة تنموية رائدة في العالم العربي.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مصر شهدت تنمية البينة الأساسية والصحة والتعليم وشبكات الصرف، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة فاز بها من قبل رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة، وحاكم دبي محمد بن راشد، وحاكم الأردن عبد الله الثاني بن الحسين.

ولفت "زكي" إلى أن الترشيح جاء بعد عرض الجائزة على لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي يشرف عليها الأمين العام للجماعة السفير أحمد أبو الغيط، حيث أبدت الموافقة على منح السيسي الدرع تكريمًا لعمله التنموي في مصر منذ توليه مقاليد الحكم.

وألمح إلى أن رسالة الجامعة هي التأكيد على أن تماسك المجتمع المصري وصلابته ضرورة للتحديث والتنمية، وهذا ما أثبته المجتمع المصري لأنه مجتمع واعٍ، لافتًا إلى أن الجامعة أنها تقف وراء التجربة التنموية المصرية ومثيلاتها في العالم العربي، ومثل هذه التجارب هي القادرة على بناء العالم العربي من جديد وتقيله من عثراته.

وعبر عن تزامن منح الجائزة مع الاحتفال بانتصار أكتوبر في ذكراه الـ47، مشيرًا إلى أن لقاء ممثلي الجامعة مع الرئيس عبر عن طموحه في استمرار تحقيق التنمية للمجتمع المصري.