فودة: جنوب سيناء لم تشهد تنمية حقيقية إلا في حكم الرئيس السيسي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة نفذت مشروعات سكنيه بواقع 10 آلاف وحدة على مستوى المحافظة، خلال 6 سنوات، بخلاف ألفي وحدة تحت الأنشاء، إلى جانب المنازل والمجعات البدوية.

وأضاف "فودة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المحافظة بات بها جامعة أهلية وأخرى حكومية للترويج للسياحة التعليمية وتوفير تعليم قوى لأبناء المحافظة، موضحا أن هناك عدد من الأهالي لا يرغبون في تعليم بناتهم خلال فترة المراحل الأعدادية وذلك لعدم رغبتهم في إرسالهن للمدن، وتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم وسيتم توفير فصول متنقله بداخل المدارس الابتدائية لتعليم الإناث.

وأكد أن مدينة شرم الشيخ يصل عمقها إلى 15 كيلو متر، وتصل مساحتها لأكثر من 40 كيلو متر، حيث أن سيناء لم تر تنمية بهذا الشكل منذ سنوات طويلة مثل السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه قام بافتتاح كلية للزراعة في رأس صدر وذلك من أجل تنمية الزراعة في المحافظة.

وفي السياق، سلم المحافظ 5 سيارات مجهزة للمأكولات والمشروبات للشباب لتوفير عدد 10 فرص عمل مباشرة و20 فرصة عمل غير مباشرة للعمل بمنطقة كورنيش طور سيناء وممشي أهل مصر، وقال المحافظ أن هذه السيارات ستقدم خدمات للمواطنين على طول الكورنيش، مؤكدًا أنه سيجرى اتاحة عدد أخر من السيارات لاستكمال الطلبات وتوفير الخدمة.

وأوضح أنه على الراغبين في الحصول على هذه السيارات التقدم لمجلس مدينة طور سيناء بالطلبات اللازمة، ليتم توفيرها لمستحقيها خلال الفترة القادمة.