انخفاض 12 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الاربعاء 7-10-2020

سجّلت أسعار الذهب انخفاضًا بنحو 12 جنيها في محلات الصاغة وفق بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر الحالي، وذلك بعد أن انخفض المعدن النفيس بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء نحو 3 جنيهات، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 936 و938 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 819 و821 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 702 و704 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و568 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

سجل الذهب هبوطًا، بأكثر من 1% في السوق الفورية، بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه سيوقف التفاوض على حزمة اقتصادية لتخفيف تداعيات كورونا إلى ما بعد الانتخابات، وانخفضت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، فيما ارتفعت الأسهم عقب مغادرة الرئيس الأمريكي ترامب المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا، لكن ضعف الدولار حد من المكاسب، بحسب وكالة "رويترز".

وسجل أول أمس 1918.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر، وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1917 دولارًا.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في أسبوعين بعد أنباء عودة الرئيس الأمريكي للبيت الأبيض من المستشفى حيث تلقى العلاج لكوفيد-19 وتزايد الآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

لكن ضعف الدولار وإحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة التحفيز حدا من هبوط الذهب، ونزل مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% إلى 24.26 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.3% إلى 893.97 دولار، وفقد البلاديوم 0.5% إلى 2350.84 دولار.

رحلة أسعار الذهب خلال شهريين

وكان المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، اتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري في نحو 4 سنوات، مدفوعًا بالدولار القوي، مع عودة الحذر إلى الأسواق بعد أول مناظرة رئاسية في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة "سكاي نيوز".

وانحدر الذهب إلى أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2016، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1893.30 دولار.

وكان الذهب حقق في بداية شهر أغسطس الماضي أعلى سعر في تاريخه، إذ تجاوز سعر الأونصة الواحد 2000 دولار، أي أنّها فقدت أكثر من 100 دولار خلال شهرين تقريبًا.

شعبة الذهب تنصح بشراء الذهب في فترات الانخفاض

وكان نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، وجّه المواطنين بشراء الذهب في فترات تراجع الذهب والتي يقترب فيها من أسعار المعدلات الطبيعية، كما نصح بتوجيه أموالهم إلى الأونصة والسبيكة، إذ إنّها تعتبر الأفضل في الاستثمار وملاذًا آمنًا وسلعة استثمارية، ويعتبر الاستثمار في السبائك بدلًا من المشغولات اليدوية عاملًا هامًا للاستفادة من هامش ربح أعلى، لأن السبائك لا تكون محملة بـ"المصنعية" والضريبة والقيمة المضافة وغيرها من الأمور التي تُحمل على غيرها من المشغولات الذهبية.