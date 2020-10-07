"الأمراض المتوطنة" تستعد للعام الدراسي بحملة لمكافحة الحشرات بدمياط

دشنت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بدمياط، حملة موسعة لمكافحة الحشرات في مدارس المحافظة طبقا لخطط المكافحة الموضوعة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وقال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وجهت إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة.

كما وجهت "المحافظ" إلى تطبيق أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري وتطبيق التباعد الإجتماعي واستخدام الكمامات بالإضافة إلي التهوية الجيدة ورفع الوعي وترصد المرض واكتشاف أي حالات مصابة بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشددت على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، عبر التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدارسة مع تقليل الكثافات بالإضافة إلى منع أي تجمعات للطلاب أو أي تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حراري وسط تواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.

كما أصدرت المحافظ تعليمات بالتنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بالانتهاء من توزيع الكتب المدرسية على جميع المدارس في كل المراحل ومتابعة إستكمال الناقص منها مع عدم الربط بين دفع المصروفات الدراسية وتسليم الكتب للتيسير على أولياء الأمور والتأكيد على الانضباط والحضور للعاملين واستقرار اليوم الدراسي .

وطالبت المحافظ مديري المدارس بتفقد مباني المدرسة يوميا في الصباح الباكر والتأكد من عدم وجود أي عبارات مسيئة على جدران المدرسة وإزالة الملصقات حتي لا تسئ للشكل العام والاهتمام بالمنظر الجمالي لسور المدرسة.