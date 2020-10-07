التنمية المحلية: استجابة كبيرة لدعوة السيسي للتصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مليونًا و750 ألفًا تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، وهذا مؤشر جيد على أن الجميع يحاولون اقتناص الفرصة، وتوثيق الثروة العقارية في مصر، موضحًا أن هناك استجابة عالية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "قاسم"، في مداخلة هاتفية مع قناة "TeN" الفضائية، الأربعاء، أن بعض المحافظات، مثل البحيرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والجيزة، والمنيا، تصدرت المشهد، وهذا مؤشر على رغبة الناس في توثيق وتقنين ثروتهم العقارية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شجع كافة المواطنين على تقنين عقاراتهم، وهناك استجابة عالية جدًا من عموم الشعب المصري، لافتًا إلى أن التسهيلات التي قدمتها الدولة، وزيادة عدد الموظفين الذين يتلقون الطلبات، والتسهيلات النقدية، مثلّت حوافز للمواطنين لزيادة الإقبال.

وأشار إلى أن هناك تناميًا في دور المجتمع المدني لمساندة غير القادرين على التصالح، ما يؤكد أن مصر بكافة مؤسساتها تسير في تقنين العقارات في مصر كلها.

ولفت إلى أنه تم عرض الاشتراطات البنائية الجديدة على اللجنة المشكلة من وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، ومحافظي القاهرة والإسكندرية والجيزة، لمناقشتها على مستوى المحافظات الثلاث في البداية، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، ثم إقرارها والإعلان عنها.