أسامة الأزهري: نصر أكتوبر سببه تكاتف الشعب وراء القوات المسلحة

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن كتاب "حيرة فرح" للمؤلفة منى لملوم قد رصدت 10 أسئلة وجودية متعلقة بالغيب والله، ونجحت في تقديم أجوبة في غاية اللطف والذكاء لتعليم النشء.

وأضاف "الأزهري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أنه تواصل مع وزيرة الثقافة لعمل طبعة جديدة من كتاب "حيرة فرح"، وسيتم طباعته مرة أخرى وكذا ترجمته باللغة الإنجليزية: "إبداع مصري يدخل به الوضوح والانشراح لكل أسرة مصرية".

وأوضح أن التربية الخاصة للجسد وصناعة العقل والقلب والروح قد تدار تلك العناصر بصورة مميزة تجعل إنسانا ناجحا في كل شيء، وفي حال لم يتم إدارة تلك العناصر بحرفية يصنع إنسانا مجرما.

وأكد أن حرب اكتوبر 1973 كانت لجيل يعيد تدريب وتنمية وإنشاء وصقل جيل مصري جديد في ظل النصر، وكانت هناك فترات تأهيلية للمجتمع المصري فيما بعد حرب اليمن عام 1963 وحتى النكسة 1967: "كان تحدي مش سهل، والتحدي النفسي قامت إسرائيل بإدارته بشكل احترافي للقضاء على مصر"، مشيرا إلى أن المشير الجمسي وصل لأنه وفي حال بناء الجيش المصري ليكون مساويا لجيش الاحتلال الإسرائيلي سيحتاج ذلك لـ30 عاما، ولكن وبسبب تكاتف جميع المصريين وراء قواتهم المسلحة حتى تحقيق النصر تم ذلك خلال 4 سنوات فقط: "منظومة قيم إذا حدثت يبني الإنسان بصورة صحيحة".